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İbrahim Tatlıses'in oğlunun annesi Derya Tuna'yı görenler şoke oldu!

İbrahim Tatlıses bu zamana kadar tam 5 kez evlendi. İbrahim Tatlıses, şöhret basamaklarını henüz tırmanmaya başlamadığı yıllarda, ilk resmi evliliğini Urfa'da Adalet Durak'la yaptı. 67 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in tam 7 çocuğu var. Kendi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak'ı herkes biliyor.

08.04.2020 17:36 - Son Güncelleme: 15.05.2020 00:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





