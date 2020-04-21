Haberler
Galeri
Magazin
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızıyla yakalanmıştı! Ünlü oyuncu şimdi de Türkiye Güzeli...
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızıyla yakalanmıştı! Ünlü oyuncu şimdi de Türkiye Güzeli...
Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile geçtiğimiz Şubat ayında objektiflere yakalanan oyuncu Alp Navruz, bu kez de yeni sevgilisiyle Kireçburnu sahilinde koronavirüsten korunmak için hiçbir tedbir almadan yürüyüş yaparken objektiflere takılmıştı. Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah ile ilişkisi başladığı gibi biten Navruz'un yeni sevgilisinin Türkiye Güzeli olduğu ortaya çıktı.
21.04.2020 15:20
- Son Güncelleme: 21.04.2020 15:28
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah'ın pabucu dama atıldı. Bir süre önce Aslışah ile yakalanan Navruz, "Aslışah ile birbirimizi tanımaya çalıştık ama olmadı. Başka bir sebebi yok karşılıklı anlaşarak ayrılmış olduk" demişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
30 yaşındaki Alp'in hayatından daha önce Kerem Tunçeri ile de aşk yaşayan Aslışah Alkoçlar'ın izi tamamen silindi.
Koronavirüs salgını nedeniyle yetkililerin yaptığı 'Evde Kal' çağrısına uymayan Alp Navruz'un, sahilde yürüme yasağını hiçe saydığı ve maske takmadığı görülmüştü.
Görüntülendiğini fark eden 30 yaşındaki oyuncu, sevgilisine, "Yanımdan uzaklaş" diyerek görüntü vermekten kaçmaya çalışmıştı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Alp Navruz'un yanında yüzündeki maskeden dolayı tanınmayan kişinin, 2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam olduğu ortaya çıktı.