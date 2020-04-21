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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızıyla yakalanmıştı! Ünlü oyuncu şimdi de Türkiye Güzeli...

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile geçtiğimiz Şubat ayında objektiflere yakalanan oyuncu Alp Navruz, bu kez de yeni sevgilisiyle Kireçburnu sahilinde koronavirüsten korunmak için hiçbir tedbir almadan yürüyüş yaparken objektiflere takılmıştı. Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah ile ilişkisi başladığı gibi biten Navruz'un yeni sevgilisinin Türkiye Güzeli olduğu ortaya çıktı.

21.04.2020 15:20 - Son Güncelleme: 21.04.2020 15:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





