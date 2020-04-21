Alişan Kuruluş Osman oyuncusunun burnunu kırdığını itiraf etti! Aynalı Tahir dizisinde birlikte rol almışlardı
Alişan ve Kuruluş Osman'da Alişar karakterine hayat veren Saruhan Hünel yıllar sonra sonra anılarını yad etti. 43 yaşındaki Alişan ile Instagram hesabı üzerinden canlı yayın yapan 50 yaşındaki Saruhan Hünel, ünlü türkücüye "Aynalı Tahir dizisinde oynarken burnumu kırmıştın, hatırladın mı?" diye sordu. İkilinin sohbeti, yayına katılanları kahkahaya boğuldu. 1998 yılında başlayan, bir döneme damga vuran 'Aynalı Tahir' dizisi, 169'uncu bölümde ekranlara veda etmiş, Alişan'ın adı ise uzun bir süre Aynalı Tahir olarak anılmıştı...
21.04.2020 14:30
- Son Güncelleme: 21.04.2020 14:50
Alişan, Saruhan Hünel'in burnunu nasıl kırdığını şu sözlerle anlattı: Dizide kavga sahnesi vardı, 2 ve ya 3. bölümde! Kavga sahnelerine yeni başlıyoruz, bu işte ben de yeniyim. Yine senaryo gereği birini kurtarıyorum."
"Yönetmen 'vur' dedi, Saruhan'a vurdum. 'Olmadı, uzak geçti' dedi. Bir kez daha vurdum, yine olmadı.
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