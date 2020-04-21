Alişan Kuruluş Osman oyuncusunun burnunu kırdığını itiraf etti! Aynalı Tahir dizisinde birlikte rol almışlardı

Alişan, Saruhan Hünel'in burnunu nasıl kırdığını şu sözlerle anlattı: Dizide kavga sahnesi vardı, 2 ve ya 3. bölümde! Kavga sahnelerine yeni başlıyoruz, bu işte ben de yeniyim. Yine senaryo gereği birini kurtarıyorum."

"Yönetmen 'vur' dedi, Saruhan'a vurdum. 'Olmadı, uzak geçti' dedi. Bir kez daha vurdum, yine olmadı.