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Alişan Kuruluş Osman oyuncusunun burnunu kırdığını itiraf etti! Aynalı Tahir dizisinde birlikte rol almışlardı

Alişan ve Kuruluş Osman'da Alişar karakterine hayat veren Saruhan Hünel yıllar sonra sonra anılarını yad etti. 43 yaşındaki Alişan ile Instagram hesabı üzerinden canlı yayın yapan 50 yaşındaki Saruhan Hünel, ünlü türkücüye "Aynalı Tahir dizisinde oynarken burnumu kırmıştın, hatırladın mı?" diye sordu. İkilinin sohbeti, yayına katılanları kahkahaya boğuldu. 1998 yılında başlayan, bir döneme damga vuran 'Aynalı Tahir' dizisi, 169'uncu bölümde ekranlara veda etmiş, Alişan'ın adı ise uzun bir süre Aynalı Tahir olarak anılmıştı...

21.04.2020 14:30 - Son Güncelleme: 21.04.2020 14:50
Alişan Kuruluş Osman oyuncusunun burnunu kırdığını itiraf etti! Aynalı Tahir dizisinde birlikte rol almışlardı

1998-2001 yılları arasında yayınlanan 'Aynalı Tahir' dizisinde rol alan Alişan ve Saruhan Hünal, set günlerini yâd etti. Sette yaşadıkları anıları anlatan ikili, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

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Alişan Kuruluş Osman oyuncusunun burnunu kırdığını itiraf etti! Aynalı Tahir dizisinde birlikte rol almışlardı

Alişan, Saruhan Hünel'in burnunu nasıl kırdığını şu sözlerle anlattı: Dizide kavga sahnesi vardı, 2 ve ya 3. bölümde! Kavga sahnelerine yeni başlıyoruz, bu işte ben de yeniyim. Yine senaryo gereği birini kurtarıyorum."
"Yönetmen 'vur' dedi, Saruhan'a vurdum. 'Olmadı, uzak geçti' dedi. Bir kez daha vurdum, yine olmadı.

Alişan Kuruluş Osman oyuncusunun burnunu kırdığını itiraf etti! Aynalı Tahir dizisinde birlikte rol almışlardı

"Sonra Saruhan gösterdi 'Böyle vurursan daha inandırıcı olur' dedi. Ben de o gazla bir vurdum, burnu kırıldı."

Alişan Kuruluş Osman oyuncusunun burnunu kırdığını itiraf etti! Aynalı Tahir dizisinde birlikte rol almışlardı

"Saruhan bana doğru dönünce burnu kanlar içindeydi. Hastaneye gitti, burnu o yüzden bu şekilde estetik oldu."


Alişan Kuruluş Osman oyuncusunun burnunu kırdığını itiraf etti! Aynalı Tahir dizisinde birlikte rol almışlardı

1998 yılında başlayan, bir döneme damga vuran 'Aynalı Tahir' dizisi, 169'uncu bölümde ekranlara veda etti.

Alişan Kuruluş Osman oyuncusunun burnunu kırdığını itiraf etti! Aynalı Tahir dizisinde birlikte rol almışlardı
Alişan Kuruluş Osman oyuncusunun burnunu kırdığını itiraf etti! Aynalı Tahir dizisinde birlikte rol almışlardı
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