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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı bikini sezonunu açtı! 'Çatıda güneşlenme keyfi'

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı bikini sezonunu açtı! Sosyal medyadan spor yaparken video ve fotoğraflar paylaşan 27 yaşındaki Aslışah Alkoçlar, koronavirüs nedeni ile evinden dışarı çıkmıyor. Uzun süredir ev karantinasında olan Engin Altan Düzyatan'ın baldızı, evinin çatısına çıkıp köpeği ile güneşlendiği anları paylaştı! İşte Kerem Tunçeri aşkı ile son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar'ın çok konuşulan sosyal medya paylaşımları...

29.04.2020 18:38 - Son Güncelleme: 29.04.2020 19:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





