RAMAZAN İMSAKİYE
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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı bikini sezonunu açtı! 'Çatıda güneşlenme keyfi'

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı bikini sezonunu açtı! Sosyal medyadan spor yaparken video ve fotoğraflar paylaşan 27 yaşındaki Aslışah Alkoçlar, koronavirüs nedeni ile evinden dışarı çıkmıyor. Uzun süredir ev karantinasında olan Engin Altan Düzyatan'ın baldızı, evinin çatısına çıkıp köpeği ile güneşlendiği anları paylaştı! İşte Kerem Tunçeri aşkı ile son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar'ın çok konuşulan sosyal medya paylaşımları...

29.04.2020 18:38 - Son Güncelleme: 29.04.2020 19:24
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı bikini sezonunu açtı! 'Çatıda güneşlenme keyfi'

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar Instagram paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü! 27 yaşındaki Alkoçlar, karantina günlerinde vaktinin büyük bir bölümünü spor yaparak geçiriyor.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı bikini sezonunu açtı! 'Çatıda güneşlenme keyfi'

Ev karantinasında olan ve uzun bir süredir evinden dışarı çıkmayan Engin Altan Düzyatan'ın baldızı, bikinisiyle çatıya çıkıp güneşlendi.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı bikini sezonunu açtı! 'Çatıda güneşlenme keyfi'

O anların videosunu paylaşan Alkoçlar, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı bikini sezonunu açtı! 'Çatıda güneşlenme keyfi'

Aslışah, spor yaparken video ve fotoğraf çekilip sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmiyor...

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı bikini sezonunu açtı! 'Çatıda güneşlenme keyfi'

İşte fit vücudunu spora borçlu olan ünlüler...

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