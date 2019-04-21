Buse Varol'dan şok hamle! O da oyuncu oluyor!

Buse Varol'un kardeşini görenler hayrete düştü. Alişan'ın eşi Buse Varol, kardeşi Kaan Varol için kolları sıvadı. Bir süre önce flört ettiği oyuncu Bahar Şahin ile ayrılan Kaan Varol, barışmak için ablasından yardım istedi. Bu sırada Kaan Varol'un çok yakında bir dizide oynayacağı dedikoduları hızla yayıldı. Buse Varol'un kardeşini görenler ise Bahar Şahin'in daha çok Buse Varol'a benzediği yönünde yorumlarda bulundu. İşte ünlülerin bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşleri...

21.04.2019 17:12 - Son Güncelleme: 21.04.2019 17:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





