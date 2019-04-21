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Buse Varol'dan şok hamle! O da oyuncu oluyor!

Buse Varol'un kardeşini görenler hayrete düştü. Alişan'ın eşi Buse Varol, kardeşi Kaan Varol için kolları sıvadı. Bir süre önce flört ettiği oyuncu Bahar Şahin ile ayrılan Kaan Varol, barışmak için ablasından yardım istedi. Bu sırada Kaan Varol'un çok yakında bir dizide oynayacağı dedikoduları hızla yayıldı. Buse Varol'un kardeşini görenler ise Bahar Şahin'in daha çok Buse Varol'a benzediği yönünde yorumlarda bulundu. İşte ünlülerin bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşleri...

21.04.2019 17:12 - Son Güncelleme: 21.04.2019 17:31
Buse Varol'dan şok hamle! O da oyuncu oluyor!

Buse Varol'un kardeşi Kaan Varol, oyuncu Bahar Şahin ile flört etmeye başlamıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan sevgililer geçtiğimiz günlerde tartışıp ayrıldı. Kaan Varol barış için ablasından yardım istedi. Buse Varol, Bahar Şahin ile görüşecek. Bu arada oyunculuk eğitimi alan Kaan Varol da yakında bir dizide oynayacak. Buse Varol'un kardeşini görenler ise Bahar Şahin'in daha çok Buse Varol'a benzediği yönünde yorumlarda bulundu. Sizce Buse Varol'un kardeşi Kaan Varol ablasına benziyor mu? İşte Buse Varol'un kardeşi Kaan Varol ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Buse Varol'dan şok hamle! O da oyuncu oluyor!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti şu sıralar heyecanlı günler yaşıyor. 4 ay sonra ilk bebeklerini kucaklarına alacak ünlü çift. Ayrıca Burak Özçivit yeni dizisi Diriliş Osman'ın çekimlerine başlayacak.

Buse Varol'dan şok hamle! O da oyuncu oluyor!

BU FOTOĞRAF OLAY YARATMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda Burak Özçivit'in bu fotoğrafı çok konuşulmuştu hatırlarsanız. Bu olay çok konuşulmuştu ve Burak Özçivit bu kişinin kız kardeşi olduğunu "O benim kız kardeşim, canım, her şeyim. İstediğim gibi sarılırım. Arkadaşlar yaptığınız habere biraz daha dikkat edin lütfen…" notuyla açıklamıştı.

Buse Varol'dan şok hamle! O da oyuncu oluyor!

KARDEŞLE YENİ FOTOĞRAF

Uzun bir süre sonra Burak Özçivit kardeşi Burçun Özçivit ile ilk kez fotoğraf paylaştı.

Buse Varol'dan şok hamle! O da oyuncu oluyor!

Omuz omuza poz veren abi kardeşin fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

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