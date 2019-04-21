Buse Varol'dan şok hamle! O da oyuncu oluyor!
Buse Varol'un kardeşini görenler hayrete düştü. Alişan'ın eşi Buse Varol, kardeşi Kaan Varol için kolları sıvadı. Bir süre önce flört ettiği oyuncu Bahar Şahin ile ayrılan Kaan Varol, barışmak için ablasından yardım istedi. Bu sırada Kaan Varol'un çok yakında bir dizide oynayacağı dedikoduları hızla yayıldı. Buse Varol'un kardeşini görenler ise Bahar Şahin'in daha çok Buse Varol'a benzediği yönünde yorumlarda bulundu. İşte ünlülerin bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşleri...
Buse Varol'un kardeşi Kaan Varol, oyuncu Bahar Şahin ile flört etmeye başlamıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan sevgililer geçtiğimiz günlerde tartışıp ayrıldı. Kaan Varol barış için ablasından yardım istedi. Buse Varol, Bahar Şahin ile görüşecek. Bu arada oyunculuk eğitimi alan Kaan Varol da yakında bir dizide oynayacak. Buse Varol'un kardeşini görenler ise Bahar Şahin'in daha çok Buse Varol'a benzediği yönünde yorumlarda bulundu. Sizce Buse Varol'un kardeşi Kaan Varol ablasına benziyor mu? İşte Buse Varol'un kardeşi Kaan Varol ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...
BU FOTOĞRAF OLAY YARATMIŞTI
Geçtiğimiz yıllarda Burak Özçivit'in bu fotoğrafı çok konuşulmuştu hatırlarsanız. Bu olay çok konuşulmuştu ve Burak Özçivit bu kişinin kız kardeşi olduğunu "O benim kız kardeşim, canım, her şeyim. İstediğim gibi sarılırım. Arkadaşlar yaptığınız habere biraz daha dikkat edin lütfen…" notuyla açıklamıştı.