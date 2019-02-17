Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrılacak olan Engin Altan Düzyatan ve ailesini hiç böyle görmediniz...
Diiriliş Ertuğrul dizisinden ayrılacağı konuşulan Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve çocuklarıyla birlikte geçtiğimiz günlerde tatile gitti. Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan'ı hiç böyle görmediniz. İşte Şeyma Subaşı, Nilay Cafer, Burak Özçivit gibi isimlerin kar tatili görüntüleri...
17.02.2019 18:07
- Son Güncelleme: 17.02.2019 18:07
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