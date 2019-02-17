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Aslı Enver ile Murat Boz düğün yapacaklar derken...

Aslı Enver ile Murat Boz ikilisinin hayranları her gün çiftin evlilik haberi vermesini beklerken bambaşka bir şeyle karşılaştı. Geçtiğimiz Kasım ayında ilişkilerine bir şans daha veren Aslı Enver ile Murat Boz çiftinden yeni bir karar geldi. Murat Boz'un, sevgilisi Enver'in yoğun çalışmasından dolayı bu kararı verdiği iddia ediliyor. İşte Aslı Enver ile Murat Boz'dan gelen hareket planı...

17.02.2019 17:28 - Son Güncelleme: 17.02.2019 17:28
Aslı Enver ile Murat Boz düğün yapacaklar derken Türkiye'den gitmeye karar verdiler...

ASLI ENVER İLE MURAT BOZ GİDİYOR!

Aslı Enver ile Murat Boz çiftinden evlilik haberleri beklenirken tatil planı haberi geldi.

Aslı Enver ile Murat Boz düğün yapacaklar derken Türkiye'den gitmeye karar verdiler...

Yaz ayında düğün yapacakları konuşulan Murat Boz ve Aslı Enver çiftinden düğün yerine tatil planı geldi. Ünlü şarkıcı, setlerde yorulan aşkı Aslı Enver'e yaz boyunca tatil yaptıracak.

Aslı Enver ile Murat Boz düğün yapacaklar derken Türkiye'den gitmeye karar verdiler...

30 BİN DOLARA TATİL

Murat Boz ile 'İstanbullu Gelin' dizisinde rol alan Aslı Enver, şimdiden yaz tatili planı yaptı. Gazetecilere yakalanmak istemeyen ünlü çift, tatil için yurt dışını seçti. İkili, yakın arkadaş grubuyla birlikte Miami ve Hawaii'de; deniz, kum ve güneşin keyfini çıkaracak, yaz sonunda ise Maldivler'e gidecek.Bu rüya tatilin bedeli ise yaklaşık 30 bin dolara mal olacak.

Aslı Enver ile Murat Boz düğün yapacaklar derken Türkiye'den gitmeye karar verdiler...

GEÇTİĞİMİZ YAZDAN ÜNLÜLERİN TATİL MACERALARI

Aslı Enver ile Murat Boz düğün yapacaklar derken Türkiye'den gitmeye karar verdiler...

Özcan Deniz, tatil sezonunu ailesiyle birlikte Göcek'te açtı.

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