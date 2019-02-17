Aslı Enver ile Murat Boz düğün yapacaklar derken...
Aslı Enver ile Murat Boz ikilisinin hayranları her gün çiftin evlilik haberi vermesini beklerken bambaşka bir şeyle karşılaştı. Geçtiğimiz Kasım ayında ilişkilerine bir şans daha veren Aslı Enver ile Murat Boz çiftinden yeni bir karar geldi. Murat Boz'un, sevgilisi Enver'in yoğun çalışmasından dolayı bu kararı verdiği iddia ediliyor. İşte Aslı Enver ile Murat Boz'dan gelen hareket planı...
17.02.2019 17:28
- Son Güncelleme: 17.02.2019 17:28
30 BİN DOLARA TATİL
Murat Boz ile 'İstanbullu Gelin' dizisinde rol alan Aslı Enver, şimdiden yaz tatili planı yaptı. Gazetecilere yakalanmak istemeyen ünlü çift, tatil için yurt dışını seçti. İkili, yakın arkadaş grubuyla birlikte Miami ve Hawaii'de; deniz, kum ve güneşin keyfini çıkaracak, yaz sonunda ise Maldivler'e gidecek.Bu rüya tatilin bedeli ise yaklaşık 30 bin dolara mal olacak.
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