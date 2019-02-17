Aslı Enver ile Murat Boz düğün yapacaklar derken...

30 BİN DOLARA TATİL

Murat Boz ile 'İstanbullu Gelin' dizisinde rol alan Aslı Enver, şimdiden yaz tatili planı yaptı. Gazetecilere yakalanmak istemeyen ünlü çift, tatil için yurt dışını seçti. İkili, yakın arkadaş grubuyla birlikte Miami ve Hawaii'de; deniz, kum ve güneşin keyfini çıkaracak, yaz sonunda ise Maldivler'e gidecek.Bu rüya tatilin bedeli ise yaklaşık 30 bin dolara mal olacak.