Diriliş Ertuğrul dizisindeki Günalp karakterine hayat veren Engin Öztürk Merve Sanay ile aşk mı yaşıyor?

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı hacklenen Merve Sanay'ın futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve oyuncu Engin Öztürk ile konuşmaları ifşa olmuştu. Mesajlaşmaları günlerce magazin basınında konuşulan Sanay, şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı itirafla gündemde.