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Diriliş Ertuğrul dizisindeki Günalp karakterine hayat veren Engin Öztürk Merve Sanay ile aşk mı yaşıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisinde Günalp karakterine hayat veren Engin Öztürk'ün geçtğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Merve Sanay ile sosyal medya üzerinden yaptıkları konuşmalar otaya çıkmıştı. Merve Sanay, sosyal medyadan kendisine soru soran takipçisine verdiği yanıtla yine magazin gündemine oturdu. Diriliş Ertuğrul dizisinin yakışıklı oyuncusu Engin Öztürk ile Merve Sanay aşk mı yaşıyor?

26.02.2019 11:33 - Son Güncelleme: 26.02.2019 11:33
Diriliş Ertuğrul dizisindeki Günalp karakterine hayat veren Engin Öztürk Merve Sanay ile aşk mı yaşıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisinde Günalp karakterine hayat veren Engin Öztürk, Merve Sanay ile aşk mı yaşıyor? Merve Sanay'ın Instagram takipçisine verdiği cevapla sosyal medya karıştı...

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Günalp karakterine hayat veren Engin Öztürk Merve Sanay ile aşk mı yaşıyor?

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı hacklenen Merve Sanay'ın futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve oyuncu Engin Öztürk ile konuşmaları ifşa olmuştu. Mesajlaşmaları günlerce magazin basınında konuşulan Sanay, şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı itirafla gündemde.

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Günalp karakterine hayat veren Engin Öztürk Merve Sanay ile aşk mı yaşıyor?

Instagram hesabı çalınan ve oyuncu Engin Öztürk ile özel mesajları ifşa olan sosyal medya fenomeni Merve Sanay, yaptığı itiraflarla şaşırttı.

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Günalp karakterine hayat veren Engin Öztürk Merve Sanay ile aşk mı yaşıyor?

O İSİM ENGİN ÖZTÜRK MÜ?

Instagram hesabının hikaye bölümünde takipçilerinin sorularını yanıtlaya Sanay, "Hiç ünlü biriyle aşk yaşadın mı?" sorusuna verdiği "E." cevabıyla kafaları karıştırdı.

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Günalp karakterine hayat veren Engin Öztürk Merve Sanay ile aşk mı yaşıyor?

Ünlü fenomenin bu cevabı akıllara Engin Öztürk'ü getirdi.

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