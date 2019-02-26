Diriliş Ertuğrul dizisindeki Günalp karakterine hayat veren Engin Öztürk Merve Sanay ile aşk mı yaşıyor?
Diriliş Ertuğrul dizisinde Günalp karakterine hayat veren Engin Öztürk'ün geçtğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Merve Sanay ile sosyal medya üzerinden yaptıkları konuşmalar otaya çıkmıştı. Merve Sanay, sosyal medyadan kendisine soru soran takipçisine verdiği yanıtla yine magazin gündemine oturdu. Diriliş Ertuğrul dizisinin yakışıklı oyuncusu Engin Öztürk ile Merve Sanay aşk mı yaşıyor?
26.02.2019 11:33
- Son Güncelleme: 26.02.2019 11:33
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