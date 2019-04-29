Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek! Esra Erol meğer...
Esra Erol, hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Esra Erol'da programının başarılı sunucu Esra Erol, hem işinde gösterdiği titiz tavırları hem de insanlara karşı sıcak kanlılığıyla gönüllerde taht kurmayı başarmış bir isim. Kayıpları bulmasıyla Türkiye'nin umudu olan Esra Erol'un özel hayatını merak eden sevenleri, aslen nereli olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndü. Peki Esra Erol nereli? İşte Esra Erol ve ünlülerin memleketleri...
29.04.2019 23:28
- Son Güncelleme: 29.04.2019 23:30
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