Dilan Polat'ın kara kutusu Şule'nin son haline bakın! Aylar sonra ortaya çıktı! İşte Dilan'ın Şule'si...

Başına taktığı dolarlarla dikkatleri üstüne çeken Dilan Polat, Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Engin Polat ile birlikte 5 Kasım günü tutuklanan medyatik isim Dilan Polat'ın kara kutusu Şule'de merak edilen isimler arasında yer aldı. İkamet izninin bitmesiyle ülkesine geri yollanan Şule, aylar sonra ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla son hali görenlerde şaşkınlık yarattı. İşte Dilan Polat'ın kara kutusu Şule'nin son hali...
İkamet izninin bitmesiyle ülkesine geri yollanan Şule, aylar sonra ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla son hali görenlerde şaşkınlık yarattı. İşte Dilan Polat'ın kara kutusu Şule'nin son hali...
Her hafta başından güller yağan Dilan Polat, eşinin uçak kiralamasıyla bazen de "1 günde 750 bin lira harcıyorum", "Kahvemi altın tozuyla içiyorum" açıklamalarıyla Türk halkını şoke etmişti.
Fenomen çiftin tutuklanmasının ardından davada yaşanan her bir gelişme Türkiye'nin gündemine oturdu.