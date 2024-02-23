Dilan Polat'ın kara kutusu Şule Milan Efe ile aylar sonra hasret giderdi! O anları sosyal medya hesabından paylaştı: "Canımın içi..."

Aylardır gündemden düşmeyen ve şimdilerde cezaevinde olan Dilan Polat ve Engin Polat ailesinin yardımcısı Şule paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen yardımcı Şule'den bir yeni paylaşım daha geldi. Aylar sonra Milan Efe ile telefonda görüntülü görüştüğü anları paylaşan yardımcı Şule bakın ne notu düştü...