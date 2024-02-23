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Dilan Polat'ın kara kutusu Şule Milan Efe ile aylar sonra hasret giderdi! O anları sosyal medya hesabından paylaştı: "Canımın içi..."

Aylardır gündemden düşmeyen ve şimdilerde cezaevinde olan Dilan Polat ve Engin Polat ailesinin yardımcısı Şule paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen yardımcı Şule'den bir yeni paylaşım daha geldi. Aylar sonra Milan Efe ile telefonda görüntülü görüştüğü anları paylaşan yardımcı Şule bakın ne notu düştü...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 17:53 Güncelleme 08 Mart 2024, 19:09
Dilan Polat’ın kara kutusu Şule Milan Efe ile aylar sonra hasret giderdi! O anları sosyal medya hesabından paylaştı: Canımın içi... 1

Fenomen olarak tanınan ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı.

Dilan Polat’ın kara kutusu Şule Milan Efe ile aylar sonra hasret giderdi! O anları sosyal medya hesabından paylaştı: Canımın içi... 2

Türkiye'nin gündemine oturan olayda adeta her gün başka bir detay çıkmaya devam etti.

Dilan Polat’ın kara kutusu Şule Milan Efe ile aylar sonra hasret giderdi! O anları sosyal medya hesabından paylaştı: Canımın içi... 3

Her hafta başından güller yağan Dilan Polat, eşinin uçak kiralamasıyla bazen de "1 günde 750 bin lira harcıyorum", "Kahvemi altın tozuyla içiyorum" açıklamalarıyla Türk halkını şoke etti.

Polat çifti cezaevinde iken ailelerinden peş peşe paylaşımlar geldi.

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