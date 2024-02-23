4 yıl önce nikah masasına oturdu! Onur Saylak’ın eşi bakın kim çıktı! İkizlerinin annesi Tuba Büyüküstün’le 6 yıl evli kalmıştı...

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış gibi isimlerle kamera karşısına geçen Onur Saylak'ın hayatı merak edildi. İkiz kızlarının annesi Tuba Büyüküstün'le 6 yıl evli kalan oyuncunun özellikle eşi merak konusu oldu. Oyuncu hakkında en çok "Onur Saylak'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Onur Saylak'ın 4 yıl önce evlendiği eşi kimmiş...