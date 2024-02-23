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4 yıl önce nikah masasına oturdu! Onur Saylak’ın eşi bakın kim çıktı! İkizlerinin annesi Tuba Büyüküstün’le 6 yıl evli kalmıştı...

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış gibi isimlerle kamera karşısına geçen Onur Saylak'ın hayatı merak edildi. İkiz kızlarının annesi Tuba Büyüküstün'le 6 yıl evli kalan oyuncunun özellikle eşi merak konusu oldu. Oyuncu hakkında en çok "Onur Saylak'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Onur Saylak'ın 4 yıl önce evlendiği eşi kimmiş...

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 16:42 Güncelleme 23 Şubat 2024, 16:42
4 yıl önce nikah masasına oturdu! Onur Saylak’ın eşi bakın kim çıktı! İkizlerinin annesi Tuba Büyüküstün’le 6 yıl evli kalmıştı... 1

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış gibi isimlerle kamera karşısına geçen Onur Saylak'ın hayatı merak edildi.

4 yıl önce nikah masasına oturdu! Onur Saylak’ın eşi bakın kim çıktı! İkizlerinin annesi Tuba Büyüküstün’le 6 yıl evli kalmıştı... 2

ONUR SAYLAK KİMDİR?
Aslen Ankaralı olan Arif Onur Saylak, 12 Mayıs 1977'de dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde eğitim gördü. Üniversiteden ayrılarak şansını tamamen farklı bir alan olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde denedi.

4 yıl önce nikah masasına oturdu! Onur Saylak’ın eşi bakın kim çıktı! İkizlerinin annesi Tuba Büyüküstün’le 6 yıl evli kalmıştı... 3

Üniversite senelerinde tiyatro kulübüne katılan Onur Saylak, amatör tiyatro oyunlarında yer aldı. Daha sonra hayatının geri kalanını aktör olarak sürdürmeye karar verdi ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı.

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