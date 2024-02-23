Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış gibi isimlerle kamera karşısına geçen Onur Saylak'ın hayatı merak edildi. İkiz kızlarının annesi Tuba Büyüküstün'le 6 yıl evli kalan oyuncunun özellikle eşi merak konusu oldu. Oyuncu hakkında en çok "Onur Saylak'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Onur Saylak'ın 4 yıl önce evlendiği eşi kimmiş...
Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış gibi isimlerle kamera karşısına geçen Onur Saylak'ın hayatı merak edildi.
ONUR SAYLAK KİMDİR?
Aslen Ankaralı olan Arif Onur Saylak, 12 Mayıs 1977'de dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde eğitim gördü. Üniversiteden ayrılarak şansını tamamen farklı bir alan olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde denedi.
Üniversite senelerinde tiyatro kulübüne katılan Onur Saylak, amatör tiyatro oyunlarında yer aldı. Daha sonra hayatının geri kalanını aktör olarak sürdürmeye karar verdi ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı.