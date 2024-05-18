Dilan Polat'ın dayalı döşeli lüks villasına bakın! Yardımcısı Şule akrabalarıyla keyif yapıyordu! Hamamından havuzuna işte Dilan'ın evi...

Kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çifti cezaevine girdikleri günden beri Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. "1 günde 750 bin lira harcıyorum" ve "Kahvemi altın tozuyla içiyorum" gibi çarpıcı açıklamalarla dikkatleri üstüne çeken Dilan Polat, sosyal medyayı cezaevinden de yakından takip ediyor. Tüm bu gelişmelerden sonra Dilan Polat'ın yaşadığı ev de tekrar merak konusu oldu. İşte her detayıyla göz kamaştıran Dilan Polat'ın villası...