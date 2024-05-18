Dilan Polat'ın dayalı döşeli lüks villasına bakın! Yardımcısı Şule akrabalarıyla keyif yapıyordu! Hamamından havuzuna işte Dilan'ın evi...

Kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çifti cezaevine girdikleri günden beri Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. "1 günde 750 bin lira harcıyorum" ve "Kahvemi altın tozuyla içiyorum" gibi çarpıcı açıklamalarla dikkatleri üstüne çeken Dilan Polat, sosyal medyayı cezaevinden de yakından takip ediyor. Tüm bu gelişmelerden sonra Dilan Polat'ın yaşadığı ev de tekrar merak konusu oldu. İşte her detayıyla göz kamaştıran Dilan Polat'ın villası...
"1 günde 750 bin lira harcıyorum", "Kahvemi altın tozuyla içiyorum" açıklamalarıyla sosyal medyada geniş yankı uyandıran Dilan Polat geçtiğimiz kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı.
Cezaevinde de sosyal medyayı sık takip eden çift haklarındaki kötü yorumlardan şikayetçi olmaya devam ediyor.
ŞULE DİLAN POLAT'IN EVİNE YERLEŞMİŞTİ
Tutuklanan Dilan Polat'ın Özbekistan uyruklu çalışanı Şule, Dilan Polat cezaevine girdikten sonra memleketinden akrabalarını getirip Dilan Polat'ın evine yerleştirdiği tespit edildi.