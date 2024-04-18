Dilan Polat ve Engin Polat serbest mi bırakılıyor? Avukatlarından son dakika açıklaması geldi: Tahliye edilmişlerdir...

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla yaptıkları usulsüzlükler ortaya çıkan aralarında "kara para aklama", "vergi kaçırma" gibi 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat Türkiye'nin hem magazin hem de medya gündeminden düşmedi. Cezaevinden Engin Polat'ın görüntüleri, Dilan Polat'ın mektupları derken her geçen gün başka bir olayla gündeme gelen Polatgiller hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Avukatlarından yapılan açıklama sonrası gözler 'Dilan ve Engin Polat' serbest mi kaldı?' sorusuna çevrildi. İşte çiftin avukatlarından yapılan o açıklama...
Her hafta başından güller yağan Dilan Polat, eşinin uçak kiralamasıyla bazen de "1 günde 750 bin lira harcıyorum", "Kahvemi altın tozuyla içiyorum" açıklamalarıyla dikkatleri üstüne çekmişti.
5 KASIM'DA TUTUKLANDILAR
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ve Sezgin Polat hakkında silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle "Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "kara para aklama," "suç örgütü kurma", "vergi kaçırma", "Mala zarar verme" suçlarından 8'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.