Dilan Polat ve Engin Polat serbest mi bırakılıyor? Avukatlarından son dakika açıklaması geldi: Tahliye edilmişlerdir...

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla yaptıkları usulsüzlükler ortaya çıkan aralarında "kara para aklama", "vergi kaçırma" gibi 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat Türkiye'nin hem magazin hem de medya gündeminden düşmedi. Cezaevinden Engin Polat'ın görüntüleri, Dilan Polat'ın mektupları derken her geçen gün başka bir olayla gündeme gelen Polatgiller hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Avukatlarından yapılan açıklama sonrası gözler 'Dilan ve Engin Polat' serbest mi kaldı?' sorusuna çevrildi. İşte çiftin avukatlarından yapılan o açıklama...