Demet Evgar’ın eski sevgilisi de oyuncuymuş! Beyoğlu'nda aşklarını yaşamışlardı! Birce Akalay'ın eski eşiyle...

Demet Evgar, Bahar dizisinde gösterdiği performanla herkesin gönlünü kazandı. Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Hatice Aslan'la bugün yine ekran karşısına çıkan Demet Evgar, özel hayatını da bir hayli gizli tutmayı tercih ediyor. 2022 yılında Levent Babataş ile nikah masasına oturan Demet Evgar'ın eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı. Meğer Demet Evgar'ın eski sevgilisi, Birce Akalay'ın...