Dilan nereye Mert oraya! Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu cicim aylarının tadını çıkarıyor! Afra Saraçoğlu ayrılığı sonrası...

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, uzun süredir Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, geçen haftalarda 4 yıllık ilişkilerine sürpriz bir şekilde nokta koydu. İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti.