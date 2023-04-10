RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin 2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar görenleri şaşkına çevirdi! 2 ay önce doğum yapan Hülya Koçyiğit'in torunu kilolardan kurtuldu

2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar görenleri şaşkına çevirdi! 2 ay önce doğum yapan Hülya Koçyiğit'in torunu kilolardan kurtuldu

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, 2021 yılının Şubat ayında dünya evine girmiş, ilk çocukları Cem'i 2021 yılının ekiminde kucaklarına almışlardı. Geçtiğimiz şubat ayında ikinci kızları Ada'yı kucaklarına alan çift şimdilerde tatilde. Önceki gün tatilden bir fotoğraf paylaşan Aslışah Alkoçlar'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Sanki 2 ay önce doğum yapmamış gibi kısa sürede forma giren Aslışah'a beğeni yağdı.

10.04.2023 08:43 - Son Güncelleme: 10.04.2023 08:43
2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar görenleri şaşkına çevirdi! 2 ay önce doğum yapan Hülya Koçyiğit’in torunu kilolardan kurtuldu

2 ay önce ikinci bebeğini kucağına alan Aslışah Alkoçlar'ın doğum kilolarından eser kalmadı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar görenleri şaşkına çevirdi! 2 ay önce doğum yapan Hülya Koçyiğit’in torunu kilolardan kurtuldu

Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında Kaan Demirağ ile hayatını birleştirdi.

2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar görenleri şaşkına çevirdi! 2 ay önce doğum yapan Hülya Koçyiğit’in torunu kilolardan kurtuldu

26 Eylül 2021 tarihinde doğum yapan Alkoçlar, kısa bir süre sonra ikinci çocuk müjdesini vermişti.

2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar görenleri şaşkına çevirdi! 2 ay önce doğum yapan Hülya Koçyiğit’in torunu kilolardan kurtuldu

Alkoçlar 17 Şubat günü ikinci bebeğini kucağına almıştı.

2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar görenleri şaşkına çevirdi! 2 ay önce doğum yapan Hülya Koçyiğit’in torunu kilolardan kurtuldu

Alkoçlar "Canım kızım Ada, aramıza hoş geldin. 17.02.2023" notuyla haberi duyurmuştu.

SON DAKİKA