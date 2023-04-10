2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar görenleri şaşkına çevirdi! 2 ay önce doğum yapan Hülya Koçyiğit'in torunu kilolardan kurtuldu
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, 2021 yılının Şubat ayında dünya evine girmiş, ilk çocukları Cem'i 2021 yılının ekiminde kucaklarına almışlardı. Geçtiğimiz şubat ayında ikinci kızları Ada'yı kucaklarına alan çift şimdilerde tatilde. Önceki gün tatilden bir fotoğraf paylaşan Aslışah Alkoçlar'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Sanki 2 ay önce doğum yapmamış gibi kısa sürede forma giren Aslışah'a beğeni yağdı.
10.04.2023 08:43 - Son Güncelleme: 10.04.2023 08:43