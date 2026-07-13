Dilan Çıtak'tan Manifest eleştirisi: "Milyonlar kazanıyorlar ama katkı sağlamıyorlar"
Sosyal medyada yaptığı canlı yayında Manifest grubunun konserlerine gösterilen yoğun ilgiyi örnek vererek sanat camiasının sokak hayvanları konusundaki sessizliğini eleştiren Dilan Çıtak, magazin gündemine oturdu. Sözlerinin çarpıtıldığını ve hedefinin sadece Manifest değil, milyonlar kazanıp topluma geri dönüş yapmayan tüm sanatçılar olduğunu söyleyen Çıtak tepkisini sürdürdü.
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