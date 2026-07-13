Dilan Çıtak'tan Manifest eleştirisi: "Milyonlar kazanıyorlar ama katkı sağlamıyorlar"

Eleştirilerin ardından bir video daha paylaşan Çıtak, haberlerin çarpıtıldığını savunarak sert ifadeler kullandı. "Yine olayı hayvanlardan çıkarıp magazin figürüne dönüştürdünüz. O kadar güzel kesip biçmişler ki sanki sadece kızlardan bahsetmişim gibi gösterildi. Ben orada 15-20 dakika konuştum, Manifest ile ilgili bölüm bunun sadece birkaç saniyesiydi. Camianın tamamından bahsediyordum" diye konuştu.