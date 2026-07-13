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Dilan Çıtak'tan Manifest eleştirisi: "Milyonlar kazanıyorlar ama katkı sağlamıyorlar"

Sosyal medyada yaptığı canlı yayında Manifest grubunun konserlerine gösterilen yoğun ilgiyi örnek vererek sanat camiasının sokak hayvanları konusundaki sessizliğini eleştiren Dilan Çıtak, magazin gündemine oturdu. Sözlerinin çarpıtıldığını ve hedefinin sadece Manifest değil, milyonlar kazanıp topluma geri dönüş yapmayan tüm sanatçılar olduğunu söyleyen Çıtak tepkisini sürdürdü.

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Dilan Çıtak’tan ünlü sanatçılara sokak hayvanları çağrısı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, sosyal medyada yaptığı canlı yayındaki açıklamalarıyla gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Manifest grubunun konserlerine gösterilen yoğun ilgiyi örnek gösteren Çıtak, milyonlar kazanan sanatçıların sokak hayvanları konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini savundu. Açıklamalarının kısa sürede sosyal medyada yayılmasıyla birlikte tartışma büyüdü.

Dilan Çıtak: Milyonlar kazanan sanatçılar halka geri dönüş yapmıyor

"HALKA BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTIKLARINI GÖREMİYORUM"

Dilan Çıtak, "Yaldır yaldır bir kız grubunun konserine gidiliyor. Bu kızlar çok yetenekli olabilir ama ben istiyorum ki bir hayır işlesinler. Ben bugün konsere gitmeyerek barınaklara, yardıma muhtaç, gözleri kör kedilere destek olmaya çalışıyorum. Ama bu insanlara milyonlar kazandırılıyor, buna rağmen halka bir geri dönüş yaptıklarını göremiyorum" ifadelerini kullandı.

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Büyük kazançların topluma nasıl döndüğünü göremiyorum

Sanat dünyasında elde edilen yüksek kazançlara dikkat çeken Çıtak, "Bu insanlar neden bu kadar ünlü? Neden bu kadar büyük konserlerden bu kadar büyük paralar kazanıyorlar? Ayda 30 günün 28 günü konser veriyorlar ama bu kadar büyük kazançların topluma nasıl döndüğünü göremiyorum. Siz de gidin konserlerinde ağzınızın suyu aka aka kıçlarını izlemeye devam edin." diyerek eleştirisini sürdürdü.

Dilan Çıtak: Vicdanım rahat uyuyamıyorum

"BEN VİCDANIM RAHAT UYUYAMIYORUM"

Konuşmasının devamında dinleyicilere de seslenen Çıtak, insanların konserlerde sanatçılara büyük ilgi gösterdiğini ancak aynı hassasiyetin yardıma muhtaç hayvanlar için gösterilmediğini söyledi. "Ben vicdanım rahat uyuyamıyorum" diyen şarkıcı, özellikle son dönemde karşısına çıkan hayvanlara yönelik şiddet görüntülerinden büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Dilan Çıtak’tan medyaya tepki: Sadece bir grubu hedef almadım

Açıklamalarının sosyal medyada yalnızca Manifest grubunu hedef alıyormuş gibi servis edilmesine tepki gösteren Dilan Çıtak, "Etkileşim için atılmış başlıklara itibar etmeyin. Dün yaptığım konuşmada sadece bir kişiyi ya da grubu hedef göstermedim. Konuşmanın küçük bir bölümü kesilip tıklanacak başlık haline getirildi" dedi.

Dilan Çıtak: Asıl mesajım çarpıtıldı gündem yaratmak istediler

AÇIKLAMALARININ AMACINI ANLATTI

Asıl mesajının çarpıtıldığını söyleyen Çıtak, "Benim söylediğim şey çok netti. Milyonlar kazanan, büyük konserler veren ve geniş kitlelere ulaşan sanatçıların sokak hayvanları konusunda daha görünür sorumluluk almasını görmek istiyoruz ama göremiyoruz. Konuşmamın devamında bu konuda örnek olan usta isimlerden de bahsettim. O bölümler haber yapılmadı çünkü amaç gerçeği aktarmak değil, gündem yaratmaktı" ifadelerini kullandı.

Dilan Çıtak: Manifest’i severek dinliyorum eleştiri kişisel değil

"HERKES FESTİVALE ODAKLANMIŞTI"

Manifest grubuna karşı herhangi bir olumsuz düşüncesi olmadığını da özellikle vurgulayan Çıtak, "Ben girlbandimizi severek, beğenerek dinliyorum. O gün peş peşe hayvan katledilme videoları gördüm. Kimsenin umurunda değil, herkes festivale odaklanmıştı. Ben buna içerledim, hatta ağladım. Bu tamamen hayvanlara olan hassasiyetim ve 'Haydi bu hayvanlara ses olalım' çağrısıydı" dedi.

Dilan Çıtak’tan sert tepki: Olayı magazin figürüne dönüştürdünüz

Eleştirilerin ardından bir video daha paylaşan Çıtak, haberlerin çarpıtıldığını savunarak sert ifadeler kullandı. "Yine olayı hayvanlardan çıkarıp magazin figürüne dönüştürdünüz. O kadar güzel kesip biçmişler ki sanki sadece kızlardan bahsetmişim gibi gösterildi. Ben orada 15-20 dakika konuştum, Manifest ile ilgili bölüm bunun sadece birkaç saniyesiydi. Camianın tamamından bahsediyordum" diye konuştu.

Dilan Çıtak: Yardım yapanı da yapmayanı da biliyoruz

Sanat dünyasında yardım faaliyetlerine katılmayan birçok ismi bildiklerini öne süren Çıtak, "Biz derneklerle birlikte çalışıyoruz. Yardım yapanı da yapmayanı da biliyoruz. Ama konumuz hiçbir zaman sadece o kızlar değildi. Konuşmamın tamamını tek bir gruba indirgediler. Bütün meseleyi magazin haline getirdiler" sözleriyle tepkisini sürdürdü.

Dilan Çıtak’tan isyan: İnsan olun biraz defolun gidin

"İNSAN OLUN BİRAZ"

Video Oynatma İkonu Dilan Çıtak'tan "Defolun gidin!" isyanı

Hayvanlara yönelik şiddetin konuşulması gerekirken tartışmanın farklı bir noktaya taşındığını söyleyen Çıtak, "Hayvanlara işkence yapılan videoların altına yazın bu yorumları. Benim videolarımın altına değil. İnsan olun biraz" ifadelerini kullandı.

Dilan Çıtak tartışmalara son noktayı koydu

Tartışmalar sürerken Dilan Çıtak, kendisine destek veren takipçilerinin mesajlarını da paylaşarak son kez açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, "Daha fazlasını çekmeme gerek yok. Neyse ki dinleyip anlamaya çalışan insanlar hala var. Hiçbir kişi ve kişilerle problemimiz yoktur. Tek problemimiz bu memleketin günahsız sokak canları. Umarım bu gündem sayesinde birileri de bugün 100-150 hayvana bağış yapar da bir işe yarar" diyerek sözlerinin arkasında durdu.

Manifest üyesi Mina Solak’ın Dilan Çıtak ile geçmişi ortaya çıktı

MİNA SOLAK DANSÇISI ÇIKTI

Öte yandan tartışmalar devam ederken dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Manifest üyelerinden Mina Solak'ın, birkaç yıl önce Dilan Çıtak'ın profesyonel dansçısı olarak çalıştığı ve birlikte "İbo Show" programında da sahne aldığı öğrenildi. Bu detay sosyal medyada yeniden gündem olurken, iki isim arasındaki geçmiş iş ilişkisi de konuşulan başlıklardan biri oldu.

Manifest kimdir? Big5 Türkiye’den çıkan 6 kişilik grup

MANİFEST KİMDİR?

Dilan Çıtak'ın açıklamalarının ardından yeniden gündeme gelen Manifest, 2025 yılında Hypers tarafından YouTube'da yayınlanan Big5 Türkiye yarışmasıyla kurulan altı kişilik bir müzik grubu olarak tanınıyor. Yaklaşık altı ay süren kamp ve eleme sürecinin sonunda Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan ekip bir araya geldi.

Manifest’in müzik serüveni: Zamansızdık’tan Hileli’ye

Yarışmanın finalinin ardından "Manifest" adını alan grup, 7 Şubat 2025'te yayımladığı ilk şarkısı "Zamansızdık" ile müzik dünyasına adım attı. Daha sonra sırasıyla "Arıyo", "KTS", "Snap", "Amatör", "Başrol Sensin", "Daha İyi" ve Ajda Pekkan ile düet yaptıkları "Hileli" şarkılarını dinleyiciyle buluşturarak kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dans koreografileri, sahne performansları ve K-pop esintili müzik tarzıyla dikkat çeken grup, sosyal medyada da adından sıkça söz ettirdi.

Manifestival albümü milyonlarca dinlenmeye ulaştı

MANİFESTİVAL NEDİR?

Manifest'in ilk albümü "Manifestival", yayımlandığı dönemde dijital platformlarda büyük ilgi gördü ve milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Albümün ardından Türkiye turnesine çıkan grup, peş peşe verdiği konserlerle genç dinleyicilerin yoğun ilgisini çekti.

Manifest’ten genç kızlara burs fonu desteği

İstanbul'da düzenledikleri Manifestival konserleri ve yaz festivalleriyle sahne performanslarını sürdüren ekip, konserlerinde Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle Manifest Kızları Burs Fonu'nu duyurarak genç kızların eğitimine destek sağlayacak bir projeyi de hayata geçirdi.

Manifest’in güçlü kadrosu: Sueda Uluca ve Hilal Yelekçi

6 KİŞİLİK MANİFEST EKİBİ

Manifest üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor:

Sueda Uluca (Ana Vokalist): Bale, modern dans ve hip-hop eğitimi alan Sueda Uluca, Magma Gençlik Korosu'nda da yer aldı. Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı mezunu olan Uluca, grubun güçlü vokallerinden biri olarak öne çıkıyor.

Hilal Yelekçi (Baş Dansçı): İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Hilal Yelekçi, "Pinkeu" adıyla K-pop tarzında solo çalışmalar yaptı ve dans eğitmenliğiyle de tanındı.

Manifest üyeleri: Lidya Pınar ve Mina Solak kimdir?

Lidya Pınar (Baş Vokalist): Piyano ve solfej eğitimi alan Lidya Pınar, daha önce müzikallerde sahne aldı. Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimine devam eden Pınar, grubun ana vokallerinden biri.

Mina Solak (Yardımcı Vokalist): Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu olan Mina Solak, profesyonel dans kariyerinin ardından Manifest'e katıldı.

Manifest’in dans yıldızları: Zoktay ve Esin Bahat

Zeynep Sude Oktay (Yardımcı Vokalist): Sahne adı Zoktay olarak da bilinen Oktay, Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunu. Profesyonel dans geçmişiyle grubun sahne performansında önemli rol üstleniyor.

Esin Bahat (Ana Dansçı): Doğuş Üniversitesi Psikoloji mezunu olan Esin Bahat, uluslararası dans sporlarında lisanslı olarak yarıştı. Profesyonel dansçı ve dans eğitmeni olarak kariyer yapan Bahat, grubun koreografi performanslarında öne çıkan isimlerden biri.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin