Dilan Çiçek Deniz'den estetik açıklaması "Vallahi bezdim" Son haliyle Serdar Ortaç'a benzetilmişti "Neden abla estetikten mi?"

Önceki akşam marka yüzü olduğu ürünün lansmanında boy gösteren güzel oyuncu, yeni görüntüsüyle şoke etmişti. Birçok meslektaşı gibi Fransız askısı yaptıran 28 yaşındaki oyuncu, değişen yüz ifadesiyle şaşkınlık yaratmıştı.