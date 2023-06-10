Dilan Çiçek Deniz'den estetik açıklaması "Vallahi bezdim" Son haliyle Serdar Ortaç'a benzetilmişti "Neden abla estetikten mi?"
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Dilan Çiçek Deniz. Okan Can Yantır, Furkan Andıç, Birkan Sokullu, Birand Tunca gibi yaşadığı aşklarla gündeme gelen Deniz şimdilerde Afra Saraçoğlu'ndan kısa bir süre önce ayrılan Mert Yazıcıoğlu ile birlikte. Son dönemin en çok araştırılan isimlerden biri olan Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam sevgilisiyle katıldığı bir organizasyondaki son haliyle ağızları açık bırakmıştı. Fransız askı yaptırdığı iddia edilen Deniz, Serdar Ortaç'a benzetilmişti. Deniz'den iddialara yanıt niteliğinde paylaşım geldi.
10.06.2023 07:30 - Son Güncelleme: 10.06.2023 07:30
Estetik operasyonu kısa süre önce yaptırdığı için yüzündeki şişlik henüz inmemiş olan Dilan Çiçek Deniz'in gergin ifadesi, sosyal medyaya damga vurmuştu.