Dilan Çiçek Deniz yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu! Sevgilisi bakın kimin oğlu çıktı! Mert Yazıcıoğlu’ndan sonra meğer...

Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile ayrıldıktan sonra teselliyi meslektaşı Mert Yazıcıoğlu'nda buldu. Ancak Deniz'in bu ilişkisi mutlu sonla bitmedi. Sürpriz bir şekilde yollarını ayıran ikiliden Deniz, daha sonra gönlünü başka bir ünlü isme kaptırdı. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan oyuncu, yeni aşkı hakkında ise ilk kez konuştu. "Her şey güzel gidiyor" diyen Dilan Çiçek Deniz'in yeni sevgilisi bakın kim...