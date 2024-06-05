Dilan Çiçek Deniz yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu! Sevgilisi bakın kimin oğlu çıktı! Mert Yazıcıoğlu’ndan sonra meğer...

Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile ayrıldıktan sonra teselliyi meslektaşı Mert Yazıcıoğlu'nda buldu. Ancak Deniz'in bu ilişkisi mutlu sonla bitmedi. Sürpriz bir şekilde yollarını ayıran ikiliden Deniz, daha sonra gönlünü başka bir ünlü isme kaptırdı. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan oyuncu, yeni aşkı hakkında ise ilk kez konuştu. "Her şey güzel gidiyor" diyen Dilan Çiçek Deniz'in yeni sevgilisi bakın kim...
Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.
İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile sürpriz bir şekilde ayrılan Deniz, teselliyi Mert Yazıcıoğlu'nda buldu. Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmedi.
Sessiz sedasız yollarını ayıran ünlü çiftten Dilan Çiçek Deniz, gönlünü bu kez bir başka ünlü isme kaptırdı.