Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ilk kez yan yana! Aşıklar TAKVİM’e fena yakalandı! Afra Saraçoğlu’yla 4 yıllık ilişkisi bitmişti...

İHANET İDDİALARI YALANLANDI

Daha sonra ise Yazıcıoğlu'nun Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Ancak Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, ihanet iddiaları net bir dille yalanladı.