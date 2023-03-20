Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ilk kez yan yana! Aşıklar TAKVİM’e fena yakalandı! Afra Saraçoğlu'yla 4 yıllık ilişkisi bitmişti...
Mert Yazıcıoğlu, meslektaşı Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini geçen aylarda sonlandırmıştı. Dilan Çiçek Deniz de kısa bir süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayırmıştı. Bir süredir kalpleri boş olan iki ünlü oyuncunun adları aşk dedikodularına karışmış ve ilk açıklama Dilan Çiçek'ten gelmişti. "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" diyen Deniz, Mert Yazıcıoğlu ile ilk kez yan yana görüntülendi. Okan Bayülgen'in oynadığı Richard adlı tiyatro oyununda ortaya çıkan ikili, TAKVİM'den Doğan Savaş'ın objektifine takıldı. İşte Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'nun o kareleri...
Mert Yazıcıoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile geçen aylarda ayrılık kararı aldı. İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterildi.
İHANET İDDİALARI YALANLANDI
Daha sonra ise Yazıcıoğlu'nun Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Ancak Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, ihanet iddiaları net bir dille yalanladı.
Magazin camiasında ayrılık haberleri peş peşe gelirken Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson çifti de ilişkilerini noktaladıklarını duyurdu.
Kısa süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu teselliyi birbirinde buldu.
İLK AÇIKLAMA!
Aşk iddiaları ayyuka çıkarken ikiliden ilk açıklama Dilan Çiçek Deniz cephesinden geldi.