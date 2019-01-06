Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşayan Birkan Sokullu'nun eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Berrak Tüzünataç'la 3 yıllık ilişkisi geçtiğimiz yıl sona eren Birkan Sokullu, Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. Çift dün Caddebostan'daki bir kafede el ele görüldü. Aşk haberinin ardından Birkan Sokullu'nun kendisi gibi oyuncu olan eski eşi akıllara geldi. İşte Birkan Sokullu'nun ve ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...