Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşayan Birkan Sokullu'nun eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Birkan Sokullu ile Dilan Çiçek Deniz'in aşkı magazin dünyasına bomba gibi düştü. Berrak Tüzünataç'la 3 yıllık ilişkisini geçtiğimiz yıl bitiren Birkan Sokullu, 3 ay önce Furkan Andıç'tan ayrılan Dilan Çiçek Deniz ile ilişki yaşamaya başladı. Ünlü çift, kafede el ele otururken görüntülendi. Peki Birkan Sokullu'nun eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Birkan Sokullu'nun eski eşi...
6 Ocak 2019 Pazar, 09:45:42 Güncelleme: 09:53:35
Berrak Tüzünataç'la 3 yıllık ilişkisi geçtiğimiz yıl sona eren Birkan Sokullu, Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. Çift dün Caddebostan'daki bir kafede el ele görüldü. Aşk haberinin ardından Birkan Sokullu'nun kendisi gibi oyuncu olan eski eşi akıllara geldi. İşte Birkan Sokullu'nun ve ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...
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