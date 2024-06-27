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Dilan Çiçek Deniz her şey çok güzel dedi! Müstakbel kayınbabası Sinan Çetin'den şoke eden yorum geldi

Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayırdıktan sonra Mert Yazıcı oğlu ile bir beraberlik yaşamıştı. Ancak bu ilişki de çok uzun sürmemişti. Bir süre aşka kapılarını kapatan Deniz, gönlünü Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'e kaptırdı. Ağzı kulaklarında olan ünlü oyuncu, ilişkisiyle ilgili ilk kez konuşu. Öte yandan Sinan Çetin'in ikilin ilişkisi hakkında yaptığı yorum ise herkesi şoke etti.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 11:44 Güncelleme 27 Haziran 2024, 12:03
Dilan Çiçek Deniz her şey çok güzel dedi! Müstakbel kayınbabası Sinan Çetin’den şoke eden yorum geldi 1

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, başarılı kariyeri kadar aşk hayatı ile de gündeme geliyor.

Dilan Çiçek Deniz her şey çok güzel dedi! Müstakbel kayınbabası Sinan Çetin’den şoke eden yorum geldi 2

İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evleneceği konuşulan Deniz, sürpriz bir şekilde bu ilişkiyi noktalamıştı.

Dilan Çiçek Deniz her şey çok güzel dedi! Müstakbel kayınbabası Sinan Çetin’den şoke eden yorum geldi 3

Daha sonra Mert Yazıcıoğlu ile dolu dizgin bir aşka yelken açan Deniz'in yüzü bu ilişkiden yana da gülmemişti.

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