Dilan Çiçek Deniz her şey çok güzel dedi! Müstakbel kayınbabası Sinan Çetin'den şoke eden yorum geldi

Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayırdıktan sonra Mert Yazıcı oğlu ile bir beraberlik yaşamıştı. Ancak bu ilişki de çok uzun sürmemişti. Bir süre aşka kapılarını kapatan Deniz, gönlünü Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'e kaptırdı. Ağzı kulaklarında olan ünlü oyuncu, ilişkisiyle ilgili ilk kez konuşu. Öte yandan Sinan Çetin'in ikilin ilişkisi hakkında yaptığı yorum ise herkesi şoke etti.