Dilan Çiçek Deniz golfa merak sardı! Dapdaracık mini taytıyla sahadan paylaştı görenler dönüp bir daha baktı sosyal medya çalkalandı
Dilan Çiçek Deniz golfa merak sardı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Dilan Çiçek Deniz, geçen günlerde İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile verdiği pozları yayınlayarak büyük ses getirmişti. Ünlü oyuncu, Instagram hesabında yine çok konuşulan bir paylaşımda bulundu. Deniz, siyah mini taytı ile golf oynarken çektirdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Fit hali ile takipçilerinden tam not alan oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. Deniz için 'Yaktın buraları', 'Harika görünüyorsun', 'Gözümü alamıyorum, bu ne güzellik!' yorumları yapıldı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
25.08.2021 18:22
- Son Güncelleme: 25.08.2021 18:22
Bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçen günlerde sevgilisi ile verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamıştı.
Dilan Çiçek Deniz, siyah mini taytı ile golf oynarken çektirdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Takipçileri, binlerce yorum yaparak fit hali ile dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz'i adeta iltifat yağmuruna tuttu.