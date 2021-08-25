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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz golfa merak sardı! Dapdaracık mini taytıyla sahadan paylaştı görenler dönüp bir daha baktı sosyal medya çalkalandı

Dilan Çiçek Deniz golfa merak sardı! Dapdaracık mini taytıyla sahadan paylaştı görenler dönüp bir daha baktı sosyal medya çalkalandı

Dilan Çiçek Deniz golfa merak sardı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Dilan Çiçek Deniz, geçen günlerde İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile verdiği pozları yayınlayarak büyük ses getirmişti. Ünlü oyuncu, Instagram hesabında yine çok konuşulan bir paylaşımda bulundu. Deniz, siyah mini taytı ile golf oynarken çektirdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Fit hali ile takipçilerinden tam not alan oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. Deniz için 'Yaktın buraları', 'Harika görünüyorsun', 'Gözümü alamıyorum, bu ne güzellik!' yorumları yapıldı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

25.08.2021 18:22 - Son Güncelleme: 25.08.2021 18:22
Dilan Çiçek Deniz golfa merak sardı! Dapdaracık mini taytıyla sahadan paylaştı görenler dönüp bir daha baktı sosyal medya çalkalandı

Bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçen günlerde sevgilisi ile verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamıştı.

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Dilan Çiçek Deniz golfa merak sardı! Dapdaracık mini taytıyla sahadan paylaştı görenler dönüp bir daha baktı sosyal medya çalkalandı

'Ruh eşim' notunu düştüğü romantik paylaşımıyla gündem olan oyuncu, Instagram hesabında yine çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.

Dilan Çiçek Deniz golfa merak sardı! Dapdaracık mini taytıyla sahadan paylaştı görenler dönüp bir daha baktı sosyal medya çalkalandı

Dilan Çiçek Deniz, siyah mini taytı ile golf oynarken çektirdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Dilan Çiçek Deniz golfa merak sardı! Dapdaracık mini taytıyla sahadan paylaştı görenler dönüp bir daha baktı sosyal medya çalkalandı

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Dilan Çiçek Deniz golfa merak sardı! Dapdaracık mini taytıyla sahadan paylaştı görenler dönüp bir daha baktı sosyal medya çalkalandı

Takipçileri, binlerce yorum yaparak fit hali ile dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz'i adeta iltifat yağmuruna tuttu.

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