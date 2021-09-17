Dilan Çiçek Deniz çatı pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Takipçileri minisiyle çatıya çıkan Dilan'dan gözlerini alamıyor!
Dilan Çiçek Deniz çatı pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Takipçileri minisiyle çatıya çıkan Dilan'dan gözlerini alamıyor... Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor genç oyuncu... Son dönemde aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen ve kalbinin kapılarını İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'a açan Dilan Çiçek Deniz'i görenler hayran kaldı. İşte sosyal medyanın konuştuğu pozlar...
17.09.2021 16:30
- Son Güncelleme: 17.09.2021 16:35
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Dilan Çiçek Deniz çatı pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Takipçileri minisiyle çatıya çıkan Dilan'dan gözlerini alamıyor...
Aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Çiçek Deniz Instagram'dan yeni paylaştığı fotoğraflarla gündeme bomba gibi düştü.
Çatı katından paylaştığı bu pozlarla adından söz ettiren 26 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz'in boyu merak konusu oldu.