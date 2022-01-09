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Dilan Çiçek Deniz buz gibi havada kendini sulara bıraktı! Eksi 11 derecede siyah mayosunu giydi bakın nasıl pozlar verdi

Dilan Çiçek Deniz buz gibi havada kendini sulara bıraktı! İzlandalı Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi alan ve "Evet" yanıtını veren Dilan Çiçek Deniz, yılbaşını sevgilisinin ailesi ile geçirdi. Saevarsson'un ailesiyle tanışmak için İzlanda'ya giden Dilan Çiçek Deniz, geçen günlerde ise yurda döndü. İzlanda tatilinden paylaşım yapmayı sürdüren oyuncu, son olarak -11 derecede suya girdiği anları yayınladı. Siyah mayosuyla boy gösteren Deniz'in art arda yaptığı paylaşımlar adeta sosyal medyayı salladı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o pozları...

09.01.2022 01:10 - Son Güncelleme: 09.01.2022 01:10
Dilan Çiçek Deniz buz gibi havada kendini sulara bıraktı! Eksi 11 derecede siyah mayosunu giydi bakın nasıl pozlar verdi

Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz ay İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi aldı ve "Evet" yanıtını verdi. Deniz, evlilik teklifinin ardından sevgilisinin ailesiyle tanışmak için İzlanda'ya gitti.

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Dilan Çiçek Deniz buz gibi havada kendini sulara bıraktı! Eksi 11 derecede siyah mayosunu giydi bakın nasıl pozlar verdi

Geçtiğimiz günlerde yurda dönen Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabında İzlanda tatilinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Dilan Çiçek Deniz buz gibi havada kendini sulara bıraktı! Eksi 11 derecede siyah mayosunu giydi bakın nasıl pozlar verdi

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, -11 derecede suya girdiği anlara ait kareleri Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Dilan Çiçek Deniz buz gibi havada kendini sulara bıraktı! Eksi 11 derecede siyah mayosunu giydi bakın nasıl pozlar verdi

Siyah mayosuyla boy gösteren Deniz'in art arda yaptığı paylaşımlar adeta sosyal medyayı salladı.

Dilan Çiçek Deniz buz gibi havada kendini sulara bıraktı! Eksi 11 derecede siyah mayosunu giydi bakın nasıl pozlar verdi

Binlerce yorum ve beğeni alan paylaşım, kısa sürede gündem olurken Deniz için "Tam kalbimden vurdun", "Harika", "Sana bayılıyorum" yorumları yapıldı.

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