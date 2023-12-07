Didem Uzel’in gençlik halleri ortalığı kasıp kavurdu! “Yıllar çok acımasız” diyen takipçisine jet yanıt! Bir dönemin gözde mankeniydi

Bir dönemin gözde mankeni Didem Uzel, iş insanı Selim Sarı ile evlendikten sonra kariyerine nokta koyup aşkı için Amerika'ya yerleşti ve bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Pandemiyle birlikte Türkiye'ye dönen Uzel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü isim, 1990'lı yıllara ait karelerini yayınlayarak Instagram'da nostalji rüzgarı estirdi. Uzel, "Yıllar çok acımasız" diyen bir takipçisine verdiği yanıtla da dikkat çekti. İşte detaylar...