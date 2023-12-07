Söz, Leke, Kırmızı Oda, İçimizdeki Ateş, Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol alan Burak Sevinç'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Zonguldaklı olan 38 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Sevinç'in 6 yıl evli kaldığı kendisi gibi oyuncu olan eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Burak Sevinç'in Kaybedenler Kulübü'nde de rol alan eski eşi kim...
Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Burak Sevinç'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BURAK SEVİNÇ KİMDİR?
İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak'ta tamamlamasının ardından yükseköğrenim için İstanbul'a taşınan Sevinç, Yıldız Teknik Üniversitesi, Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünü bitirmeden üniversiteyi ikinci senesinde terk edip müzisyenlik mesleğine ağırlık verdi.
Oyunculuğun yanı sıra müzikle de yakından ilgilenen VE Ud sanatçısı Özcan Sevinç'in oğlu olan Sevinç, 11 yaşında babasının yönlendirmesiyle Türk Sanat Müziği Derneğinde kanun enstrümanı üzerine ders almaya başladı.