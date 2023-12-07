6 yıl evli kaldılar! Burak Sevinç’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kaybedenler Kulübü’nün yıldızıyla...

Söz, Leke, Kırmızı Oda, İçimizdeki Ateş, Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol alan Burak Sevinç'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Zonguldaklı olan 38 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Sevinç'in 6 yıl evli kaldığı kendisi gibi oyuncu olan eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Burak Sevinç'in Kaybedenler Kulübü'nde de rol alan eski eşi kim...