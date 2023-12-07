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6 yıl evli kaldılar! Burak Sevinç’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kaybedenler Kulübü’nün yıldızıyla...

Söz, Leke, Kırmızı Oda, İçimizdeki Ateş, Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol alan Burak Sevinç'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Zonguldaklı olan 38 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Sevinç'in 6 yıl evli kaldığı kendisi gibi oyuncu olan eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Burak Sevinç'in Kaybedenler Kulübü'nde de rol alan eski eşi kim...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 15:36 Güncelleme 07 Aralık 2023, 15:36
6 yıl evli kaldılar! Burak Sevinç’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kaybedenler Kulübü’nün yıldızıyla... 1

Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Burak Sevinç'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

6 yıl evli kaldılar! Burak Sevinç’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kaybedenler Kulübü’nün yıldızıyla... 2

BURAK SEVİNÇ KİMDİR?
İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak'ta tamamlamasının ardından yükseköğrenim için İstanbul'a taşınan Sevinç, Yıldız Teknik Üniversitesi, Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünü bitirmeden üniversiteyi ikinci senesinde terk edip müzisyenlik mesleğine ağırlık verdi.

6 yıl evli kaldılar! Burak Sevinç’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kaybedenler Kulübü’nün yıldızıyla... 3

Oyunculuğun yanı sıra müzikle de yakından ilgilenen VE Ud sanatçısı Özcan Sevinç'in oğlu olan Sevinç, 11 yaşında babasının yönlendirmesiyle Türk Sanat Müziği Derneğinde kanun enstrümanı üzerine ders almaya başladı.

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