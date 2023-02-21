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Haberler Magazin Didem Uzel Sarı'dan ifşa bombası: "Size bir sır vereyim 'aman normalleşmeyin' çığırtkanlığı yapan birini gördüm gülüşmeler içinde..."

Didem Uzel Sarı'dan ifşa bombası: "Size bir sır vereyim 'aman normalleşmeyin' çığırtkanlığı yapan birini gördüm gülüşmeler içinde..."

Didem Uzel Sarı'dan ifşa bombası! 'Size bir sır vereyim' dedi anlattı. Bir dönemin gözde mankeni Didem Uzel, iş insanı Selim Sarı ile evlendikten sonra kariyerine nokta koyup aşkı için Amerika'ya yerleşmişti. Pandemiyle birlikte Türkiye dönen Didem Uzel Sarı, yaşanan deprem felaketinin ardından önce 1999 Gölcük depremini yaşamış biri olarak "Nasıl bir acı olduğunu çok iyi biliyorum" dedi ve duygularını dile getirdi ardından da Bergüzar Korel'in 'Normalleşme' tepkisine verdiği yanıtla gündem oldu. Didem Uzel Sarı Instagram'dan şimdi de başından geçenleri anlattı ve ifşasıyla dikkatleri üzerine çekti.

21.02.2023 16:48 - Son Güncelleme: 21.02.2023 17:02
Didem Uzel Sarı’dan ifşa bombası: Size bir sır vereyim ’aman normalleşmeyin’ çığırtkanlığı yapan birini gördüm gülüşmeler içinde...

"SİZE BİR SIR VEREYİM..."

Didem Uzel Sarı'dan ifşa bombası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Didem Uzel Sarı’dan ifşa bombası: Size bir sır vereyim ’aman normalleşmeyin’ çığırtkanlığı yapan birini gördüm gülüşmeler içinde...

Didem Uzel, iş insanı Selim Sarı ile evlendikten sonra kariyerine nokta koyup aşkı için Amerika'ya yerleşmişti. Pandemiyle birlikte Türkiye dönen Didem Uzel Instagram paylaşımıyla gündemde.

Didem Uzel Sarı’dan ifşa bombası: Size bir sır vereyim ’aman normalleşmeyin’ çığırtkanlığı yapan birini gördüm gülüşmeler içinde...

1999'da yaşanan Gölcük depreminde birçok yakınını kaybeden ve o sürece tanıklık eden Didem Uzel öncelikle, "Nasıl bir acı olduğunu çok iyi biliyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

Didem Uzel Sarı’dan ifşa bombası: Size bir sır vereyim ’aman normalleşmeyin’ çığırtkanlığı yapan birini gördüm gülüşmeler içinde...

"Gölcük depremini yaşayan ve çok fazla akraba, eş dost kaybeden ve babamlar da dahil evini bırakıp giden o süreci yaşayan biriyim. İnanın bana canlarım hiçbir zaman normalleşemiyorsunuz..."

Didem Uzel Sarı’dan ifşa bombası: Size bir sır vereyim ’aman normalleşmeyin’ çığırtkanlığı yapan birini gördüm gülüşmeler içinde...

"Acısı, sızısı, şoku, açtığı yaralar kapanmıyor bitmiyor. Unutulmuyor. Ama ne var ki hayatta kalanlar tutunmaya çalışıyor ve nefes alıp yaşamaya devam ediyor. Hatta dersler aldığımızı düşünüp kararlar bile alıyoruz ve sonra çoğunu unutuyoruz."

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