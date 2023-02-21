Didem Uzel Sarı'dan ifşa bombası: "Size bir sır vereyim 'aman normalleşmeyin' çığırtkanlığı yapan birini gördüm gülüşmeler içinde..."
Didem Uzel Sarı'dan ifşa bombası! 'Size bir sır vereyim' dedi anlattı. Bir dönemin gözde mankeni Didem Uzel, iş insanı Selim Sarı ile evlendikten sonra kariyerine nokta koyup aşkı için Amerika'ya yerleşmişti. Pandemiyle birlikte Türkiye dönen Didem Uzel Sarı, yaşanan deprem felaketinin ardından önce 1999 Gölcük depremini yaşamış biri olarak "Nasıl bir acı olduğunu çok iyi biliyorum" dedi ve duygularını dile getirdi ardından da Bergüzar Korel'in 'Normalleşme' tepkisine verdiği yanıtla gündem oldu. Didem Uzel Sarı Instagram'dan şimdi de başından geçenleri anlattı ve ifşasıyla dikkatleri üzerine çekti.
21.02.2023 16:48 - Son Güncelleme: 21.02.2023 17:02
Didem Uzel, iş insanı Selim Sarı ile evlendikten sonra kariyerine nokta koyup aşkı için Amerika'ya yerleşmişti. Pandemiyle birlikte Türkiye dönen Didem Uzel Instagram paylaşımıyla gündemde.
1999'da yaşanan Gölcük depreminde birçok yakınını kaybeden ve o sürece tanıklık eden Didem Uzel öncelikle, "Nasıl bir acı olduğunu çok iyi biliyorum" diyerek duygularını dile getirdi.