Didem krizi! Günel Zeynelova'dan Burcu Esmersoy'a sert tepki: Yarası olan gocundu!

İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenen Azerbaycanlı Günel Zeynelova, çocuk yaşta adını geniş kitlelere duyurdu. Zeynelova'nın 1998 yılında çıkardığı Didem şarkısının klibinde ise Burcu Esmersoy oynadı. Esmersoy, 6 sene önce katıldığı bir programda kliple ilgili konuştu ve o açıklamalar yıllar sonra gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan açıklamayı gören Günel Zeynelova ise Esmersoy'a tepki gösterdi. Bunun üzerine Esmersoy, Günel Zeynelova'yı Instagram'da engelledi. İşte o açıklama ve Günel Zeynelova'nın tepkisi...

İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenen Azerbaycanlı Günel Zeynelova, çocuk yaşta şöhreti yakaladı. Didem şarkısıyla hafızalara kazınan Günel Zeynelova'nın klibinde ise Burcu Esmersoy oynadı.

O dönem 21 yaşında üniversite öğrencisi olan Esmersoy, 6 yıl önce katıldığı bir programda kliple ilgili açıklamalarda bulundu.

Günel Zeynelova'dan Burcu Esmersoy'a sert tepki
İbrahim Selim'e konuk olan Burcu Esmersoy'un, programda yaptığı açıklamalar tekrar gündeme geldi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Söz konusu programda Burcu Esmersoy'a "Hiç kabul ettiğin bir işle ilgili, 'Allah kahretsin ben bunu neden kabul ettim' dediğin oldu mu? Günel Zeynelova 'Didem' klibi dahil" sorusunu yöneltti.

Burcu Esmersoy ise şu yanıtı vermişti: "Bilmeyenler olabilir. Biz burada kendi kendimize gülüyoruz ama... Yıllarca beni 'Didem' sandılar. Şarkının böyle bir şarkı olduğunu bilmiyordum. O dönem İstanbul Üniversitesi'nde Turizm ve Otel İşletmeciliği'nde okuyordum.

Yakın bir arkadaşım İbrahim Tatlıses'in halkla ilişkilerini yönetiyordu. Bir gün panik içinde beni arayarak; 'Klip için ayarladığımız yabancı model gelemedi, bir kız bulmam lazım beni kurtarır mısın?' dedi.

Günlük ücreti de iyiydi. 'Ne kadar izlenebilir ki bu' dedim... İnternet bu kadar yaygın da değil. Ünlü bir insan olacağımı düşünmemiştim. Değişik bir hatıra oldu"

Burcu Esmersoy'un bu sözlerinin sosyal medyada yeniden gündem oldu. Esmersoy'un açıklamalarını gören Günel Zeynelova, 6 yıl sonra Esmersoy'a tepki gösterdi.

GÜNEL'DEN TEPKİ

Zeynelova sosyal medya hesabında tepkisini şöyle dile getirdi: "Ben, sen oynadığın için teşekkür ederim. Bir hatıra gibi güzel bahsederim. Bu açıklamandan hoşlanmadım, hem de hiç! İnsan geçmişte yaşadıklarından utanmamalı!

Edepsizlik veya şarkı söyleyemeyen insanın klibinde oynamadın. Oranı buranı açmadın, 'gençlik' deyip geç. 2025 cool musunuz şimdi? Neyin komikliği, neyin konusu, neyi konuşuyorsunuz?

Bir anlatır mısınız? Komik olan ne? Komik olan sizin şu anda yaptığınız bence. Ve geçmişinden utanan siz"

SOSYAL MEDYADAN ENGELLEDİ

Günel Zeynelova, bir sonraki paylaşımında da Burcu Esmersoy'un kendisini engellediğini belirterek "Ah çok alındım. Bu gece nasıl yatacağım? Yarası olan gocundu. Ah benim bacım benden fazla kızmış. Ya bırak" ifadelerini kullandı.