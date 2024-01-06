Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira ayrıldı mı? Birbirlerini tek hamlede silip attılar! Ege'de aşka gelen çift 3 gün sonra...

Birlikteler mi değiller mi derken oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira, yaptıkları karşılıklı paylaşımlarla aşklarını ilan etmişlerdi. Uzun süre gizledikleri aşklarını doludizgin yaşayan çift, yeni yıla Ege kıyılarında girmiş, Torreira sevgilisiyle olan o anları "Kalbim Ege'de kaldı" notuyla paylaşmıştı. Ancak bu karelerden 3 gün sonra çifte nazar değdi. Birbirlerini sosyal medyada takipten çıkan çift yollarını ayırırken, Uruguaylı futbolcudan göndermeli bir paylaşım geldi. İşte detaylar...