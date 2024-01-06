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Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira ayrıldı mı? Birbirlerini tek hamlede silip attılar! Ege'de aşka gelen çift 3 gün sonra...

Birlikteler mi değiller mi derken oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira, yaptıkları karşılıklı paylaşımlarla aşklarını ilan etmişlerdi. Uzun süre gizledikleri aşklarını doludizgin yaşayan çift, yeni yıla Ege kıyılarında girmiş, Torreira sevgilisiyle olan o anları "Kalbim Ege'de kaldı" notuyla paylaşmıştı. Ancak bu karelerden 3 gün sonra çifte nazar değdi. Birbirlerini sosyal medyada takipten çıkan çift yollarını ayırırken, Uruguaylı futbolcudan göndermeli bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 16:17 Güncelleme 06 Ocak 2024, 17:17
Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira ayrıldı mı? Birbirlerini tek hamlede silip attılar! Ege’de aşka gelen çift 3 gün sonra... 1

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı Lucas Torreira'nın, sonunda sevgilisi Devrim Özkan arasında neler oluyor? Çiftin son hamlesi gündeme bomba gibi düştü.

Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira ayrıldı mı? Birbirlerini tek hamlede silip attılar! Ege’de aşka gelen çift 3 gün sonra... 2

Muslera'nın eşi Patricio'nun doğum gününde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreria ile samimi bir şekilde poz veren Devrim Özkan aşk dedikodularının başlamasına neden olmuştu.

Devrim Özkan Lucas Torreira aşkı bitti mi? Birbirlerini tek hamlede silip attılar!

Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira ayrıldı mı? Birbirlerini tek hamlede silip attılar! Ege’de aşka gelen çift 3 gün sonra... 3

Üst üste itirafların ardından Lucas Torreira, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yapmıştı.

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