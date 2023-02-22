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Haberler Magazin Devrim Özkan derdini sosyal medyada döktü "Olmuyor beynim durumu hala reddediyor" Icardi'yle adı aşk dedikodularına karışan Devrim...

Devrim Özkan derdini sosyal medyada döktü "Olmuyor beynim durumu hala reddediyor" Icardi'yle adı aşk dedikodularına karışan Devrim...

Önce Kahramanmaraş ardından Hatay'da meydana gelen depremler sonrası tüm Türkiye kayıplarının yasını tutuyor. 7'den 70'e herkes afet bölgelerindeki depremzedeler için kolları sıvarken bir yandan da normalleşme tartışmaları sürüyor. Pek çok kişi sosyal medya hesaplarından normal yaşantılarına dair paylaşımlar yapıyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkan, bir dönem Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile adı aşk dedikodularına karışan güzel oyuncu Devrim Özkan sosyal medyada depremle ilgili bir paylaşım yaptı. Özkan, adeta takipçilerine içini döktü.

22.02.2023 09:34 - Son Güncelleme: 22.02.2023 09:34
Devrim Özkan derdini sosyal medyada döktü Olmuyor beynim durumu hala reddediyor Icardi’yle adı aşk dedikodularına karışan Devrim...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı iki büyük depremin üzerinden 17 gün geçti. Bir yanda depremden etkilenen 10 ilde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bir yandan normalleşme tartışmaları sürüyor. Bu tartışmalara dahil olan isimlerden biri de güzel oyuncu Devrim Özkan oldu. İşte detaylar...

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Devrim Özkan derdini sosyal medyada döktü Olmuyor beynim durumu hala reddediyor Icardi’yle adı aşk dedikodularına karışan Devrim...

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da hissedildi.

Devrim Özkan derdini sosyal medyada döktü Olmuyor beynim durumu hala reddediyor Icardi’yle adı aşk dedikodularına karışan Devrim...

Sonrasında da Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Devrim Özkan derdini sosyal medyada döktü Olmuyor beynim durumu hala reddediyor Icardi’yle adı aşk dedikodularına karışan Devrim...

Tüm Türkiye deprem bölgelerindeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için seferber olurken bir yandan da 'normalleşme' tartışmaları sürüyor.

Devrim Özkan derdini sosyal medyada döktü Olmuyor beynim durumu hala reddediyor Icardi’yle adı aşk dedikodularına karışan Devrim...

Bu tartışmalara Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizideki rolüyle tanınan Devrim Özkan'da katıldı.

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