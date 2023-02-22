Devrim Özkan derdini sosyal medyada döktü "Olmuyor beynim durumu hala reddediyor" Icardi'yle adı aşk dedikodularına karışan Devrim...
Önce Kahramanmaraş ardından Hatay'da meydana gelen depremler sonrası tüm Türkiye kayıplarının yasını tutuyor. 7'den 70'e herkes afet bölgelerindeki depremzedeler için kolları sıvarken bir yandan da normalleşme tartışmaları sürüyor. Pek çok kişi sosyal medya hesaplarından normal yaşantılarına dair paylaşımlar yapıyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkan, bir dönem Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile adı aşk dedikodularına karışan güzel oyuncu Devrim Özkan sosyal medyada depremle ilgili bir paylaşım yaptı. Özkan, adeta takipçilerine içini döktü.
22.02.2023 09:34 - Son Güncelleme: 22.02.2023 09:34
Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı iki büyük depremin üzerinden 17 gün geçti. Bir yanda depremden etkilenen 10 ilde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bir yandan normalleşme tartışmaları sürüyor. Bu tartışmalara dahil olan isimlerden biri de güzel oyuncu Devrim Özkan oldu. İşte detaylar...