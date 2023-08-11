Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı’ya sıkı dostu Pınar Altuğ’dan yorum gecikmedi! Çocuklar Duymasın’ın Haluk ve Meltem’i...

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Tamer Karadağlı ile Çocuklar Duymasın dizisinde yıllarca başrolü paylaşan Pınar Altuğ'dan da yorum gecikmedi. Dizide Meltem karakterini canlandıran oyuncu, Haluk rolüyle partneri olan Karadağlı'yı yaptığı bir paylaşımla tebrik etti. İşte Pınar Altuğ'un büyük beğeni toplayan o paylaşımı...