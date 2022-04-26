Destan’ın Ulu Ece’si Deniz Barut’un gözlerden uzak büyüttüğü oğullarını gören şaştı kaldı! İşte yakışıklı delikanlılar Uzay ve Kuzey...

Şimdilerde Destan dizisinde Ulu Ece karakteri ile kendisine hayran bırakan ve Cansu Dere'ye benzerliği ile dikkat çeken Deniz Barut'un iki oğlu olduğunu görenler çok şaşırıyor. İşte Deniz Barut'un çocukları başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...