Destan'ın Ulu Ece'si Deniz Barut'un gözlerden uzak büyüttüğü oğullarını gören şaştı kaldı! İşte yakışıklı delikanlılar Uzay ve Kuzey...
Destan'ın Ulu Ece'si Deniz Barut'un gözlerden uzak büyüttüğü oğullarını gören şaştı kaldı! Başarılı oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Deniz Barut'un Instagram hesabında ortaya çıkan iki oğlu Uzay ve Kuzey sosyal medya gündeminde. Annelerinin boyu kadar olan Uzay ile Kuzey'i görenler şaştı kaldı. İşte 39 yaşındaki Deniz Barut'un çocukları...
26.04.2022 18:10 - Son Güncelleme: 26.04.2022 18:10
Destan'ın Ulu Ece'si Deniz Barut'un gözlerden uzak büyüttüğü oğullarını gören şaştı kaldı! İşte yakışıklı delikanlılar Uzay ve Kuzey...
19 Mart 1983 tarihinde Denizli'de ddünyaya geldi Deniz Barut... İlk ve orta öğrenimini Denizli'de tamamladı. İlkokulda başladığı voleybol nedeniyle lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Video Bölümü'nden mezun oldu.
Şimdilerde Destan dizisinde Ulu Ece karakteri ile kendisine hayran bırakan ve Cansu Dere'ye benzerliği ile dikkat çeken Deniz Barut'un iki oğlu olduğunu görenler çok şaşırıyor. İşte Deniz Barut'un çocukları başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...