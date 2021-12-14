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Haberler Magazin Destan'ın Alpagu Han'ı bakın aslen nereli çıktı! 1987’de Türkiye’ye gelen Selim Bayraktar'ın memleketini duyan inanamadı meğer...

Destan'ın Alpagu Han'ı bakın aslen nereli çıktı! 1987’de Türkiye’ye gelen Selim Bayraktar'ın memleketini duyan inanamadı meğer...

Destan'ın Alpagu Han'ı bakın aslen nereli çıktı! Başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli'nin üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Destan'da Alpagu Han karakterini canlandıran Selim Bayraktar, başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Oyunculuğuyla dikkat çeken Bayraktar'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Selim Bayraktar aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bayraktar'ın memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Selim Bayraktar nereliymiş...

14.12.2021 20:49 - Son Güncelleme: 14.12.2021 20:49
Destan’ın Alpagu Han’ı bakın aslen nereli çıktı! 1987’de Türkiye’ye gelen Selim Bayraktar’ın memleketini duyan inanamadı meğer...

atv'nin sevilen dizisi Destan'da Alpagu Han karakterini canlandıran Selim Bayraktar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Destan’ın Alpagu Han’ı bakın aslen nereli çıktı! 1987’de Türkiye’ye gelen Selim Bayraktar’ın memleketini duyan inanamadı meğer...

1975'te dünyaya gelen ve 1987 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelen oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu.

Destan’ın Alpagu Han’ı bakın aslen nereli çıktı! 1987’de Türkiye’ye gelen Selim Bayraktar’ın memleketini duyan inanamadı meğer...

Önce Eskişehir ardından ise Antalya'ya yerleşen oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Destan’ın Alpagu Han’ı bakın aslen nereli çıktı! 1987’de Türkiye’ye gelen Selim Bayraktar’ın memleketini duyan inanamadı meğer...

İşte başta Selim Bayraktar olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Destan’ın Alpagu Han’ı bakın aslen nereli çıktı! 1987’de Türkiye’ye gelen Selim Bayraktar’ın memleketini duyan inanamadı meğer...

TAMER KARADAĞLI

Ankara doğumlu Karadağlı aslen Azeri kökenli Kars Sarıkamışlıdır.

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