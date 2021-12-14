Destan'ın Alpagu Han'ı bakın aslen nereli çıktı! 1987’de Türkiye’ye gelen Selim Bayraktar'ın memleketini duyan inanamadı meğer...
Destan'ın Alpagu Han'ı bakın aslen nereli çıktı! Başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli'nin üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Destan'da Alpagu Han karakterini canlandıran Selim Bayraktar, başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Oyunculuğuyla dikkat çeken Bayraktar'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Selim Bayraktar aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bayraktar'ın memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Selim Bayraktar nereliymiş...
14.12.2021 20:49
- Son Güncelleme: 14.12.2021 20:49
atv'nin sevilen dizisi Destan'da Alpagu Han karakterini canlandıran Selim Bayraktar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.