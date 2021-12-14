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Haberler Magazin Burcu Özberk bikinili pozunu paylaştı yer yerinden oynadı! ‘Anlık gelen tatil isteği’ diyen Burcu ortalığı yıktı geçti

Burcu Özberk bikinili pozunu paylaştı yer yerinden oynadı! ‘Anlık gelen tatil isteği’ diyen Burcu ortalığı yıktı geçti

Burcu Özberk bikinili pozunu paylaştı yer yerinden oynadı! Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımında yaza olan özlemini dile getirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bikinisi ile havuzda verdiği bir pozu 'Anlık gelen tatil isteği' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. 8,5 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, bikinili pozuyla kısa sürede gündem oldu. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

14.12.2021 22:57 - Son Güncelleme: 14.12.2021 22:57
Burcu Özberk bikinili pozunu paylaştı yer yerinden oynadı! ‘Anlık gelen tatil isteği’ diyen Burcu ortalığı yıktı geçti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, 8,5 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Burcu Özberk bikinili pozunu paylaştı yer yerinden oynadı! ‘Anlık gelen tatil isteği’ diyen Burcu ortalığı yıktı geçti

Ünlü oyuncu, havuzda verdiği bikinili bir pozu 'Anlık gelen tatil isteği' notuyla Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Özberk bikinili pozunu paylaştı yer yerinden oynadı! ‘Anlık gelen tatil isteği’ diyen Burcu ortalığı yıktı geçti

Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Özberk'in paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

Burcu Özberk bikinili pozunu paylaştı yer yerinden oynadı! ‘Anlık gelen tatil isteği’ diyen Burcu ortalığı yıktı geçti

Kısa sürede Instagram'da hızla yayılan fotoğrafa, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da yoğun ilgi göstererek beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Burcu Özberk bikinili pozunu paylaştı yer yerinden oynadı! ‘Anlık gelen tatil isteği’ diyen Burcu ortalığı yıktı geçti

Burcu Özberk'e hayranları tarafından iltifat yağdı. Özberk hayranları, "Çok güzelsin", "Sana bayılıyorum" gibi yorumlarda bulundu.

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