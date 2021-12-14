Burcu Özberk bikinili pozunu paylaştı yer yerinden oynadı! ‘Anlık gelen tatil isteği’ diyen Burcu ortalığı yıktı geçti
Burcu Özberk bikinili pozunu paylaştı yer yerinden oynadı! Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımında yaza olan özlemini dile getirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bikinisi ile havuzda verdiği bir pozu 'Anlık gelen tatil isteği' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. 8,5 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, bikinili pozuyla kısa sürede gündem oldu. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
14.12.2021 22:57
- Son Güncelleme: 14.12.2021 22:57
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, 8,5 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Burcu Özberk'e hayranları tarafından iltifat yağdı. Özberk hayranları, "Çok güzelsin", "Sana bayılıyorum" gibi yorumlarda bulundu.