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Destan Seul Uluslararası Drama Ödülleri’ne damga vurdu! 39 farklı ülkeden 225 farklı yapımı geride bıraktı

Destan Seul Uluslararası Drama Ödülleri'ne damga vurdu! 39 farklı ülkeden 225 farklı yapımı geride bıraktı... Atv ekranında büyük ilgi gören, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği 'Destan' dizisi başarısını uluslararası ödülle taçlandırdı. Dünyanın en prestijli ödüllerinden birisi olan 17. Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde rakiplerini geride bırakarak geceye damga vurdu.

22.09.2022 15:43 - Son Güncelleme: 22.09.2022 15:43
Destan Seul Uluslararası Drama Ödülleri’ne damga vurdu! 39 farklı ülkeden 225 farklı yapımı geride bıraktı

Destan Seul Uluslararası Drama Ödülleri'ne damga vurdu! Atv ekranında büyük ilgi gören, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği 'Destan' dizisi başarısını uluslararası ödülle taçlandırdı.

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Destan Seul Uluslararası Drama Ödülleri’ne damga vurdu! 39 farklı ülkeden 225 farklı yapımı geride bıraktı

Güney Kore'nin Seul şehrinde canlı olarak düzenlenen televizyon dünyasının uluslararası alanda en prestijli ödüllerinden birisi olan 17. Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde bu yılın en iyi dizisi Destan seçildi.

Destan Seul Uluslararası Drama Ödülleri’ne damga vurdu! 39 farklı ülkeden 225 farklı yapımı geride bıraktı

39 farklı ülkeden 225 farklı yapımın aday olduğu yarışmada rakiplerini geride bırakan Destan, ödül törenine damgasını vurdu.

Destan Seul Uluslararası Drama Ödülleri’ne damga vurdu! 39 farklı ülkeden 225 farklı yapımı geride bıraktı

Destan, bu ödülle hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki diğer yapımları geride bırakarak uluslararası alanda da başarısını gösterdi.

Destan Seul Uluslararası Drama Ödülleri’ne damga vurdu! 39 farklı ülkeden 225 farklı yapımı geride bıraktı
Destan Seul Uluslararası Drama Ödülleri’ne damga vurdu! 39 farklı ülkeden 225 farklı yapımı geride bıraktı
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