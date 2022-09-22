Destan Seul Uluslararası Drama Ödülleri’ne damga vurdu! 39 farklı ülkeden 225 farklı yapımı geride bıraktı
Destan Seul Uluslararası Drama Ödülleri'ne damga vurdu! 39 farklı ülkeden 225 farklı yapımı geride bıraktı... Atv ekranında büyük ilgi gören, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği 'Destan' dizisi başarısını uluslararası ödülle taçlandırdı. Dünyanın en prestijli ödüllerinden birisi olan 17. Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde rakiplerini geride bırakarak geceye damga vurdu.
22.09.2022 15:43 - Son Güncelleme: 22.09.2022 15:43
Destan Seul Uluslararası Drama Ödülleri'ne damga vurdu! Atv ekranında büyük ilgi gören, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği 'Destan' dizisi başarısını uluslararası ödülle taçlandırdı.