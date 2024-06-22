Derya Uluğ'ya şok üstüne şok: Üzerimde nazar var! Önce hastalandı sonra...

Son dönemin popüler isimlerinden Derya Uluğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı son günlerde ise peş peşe yaşadığı talihsiz olaylarla gündemde. Geçtiğimiz günlerde sahnedeyken rahatsızlanan Uluğ, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Uluğ'nun konser için gittiği Hollanda'da büyük bir şok daha yaşadığı ortaya çıktı.
Son dönemin popüler isimlerinden Derya Uluğ, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık kendinden söz ettiriyor.
Ünlü şarkıcı, son günlerde ise bambaşka olaylarla gündeme geliyor.
Kıbrıs'taki konseri sırasında rahatsızlan Uluğ, konserini zar zor tamamladı ve sonrasında hemen hastaneye kaldırıldı.