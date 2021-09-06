Derin dekolteli minileriyle boy gösteren Melis Sezen ve Hatice Şendil pişti oldu! Ortalık yandı kavruldu takipçileri ikiye bölündü
Derin dekolteli süper minileriyle boy gösteren Melis Sezen ve Hatice Şendil pişti oldu! Melis Sezen ve Hatice Şendil, derin dekolteli süper mini elbiseleri ile verdikleri pozları Instagram hesaplarında yayınladı. Aynı yeşil elbiseyi giyen ikili, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlar, birçok Instagram hesabında yan yana getirilerek yayınlandı ve ikili kıyaslandı. Magazin sayfaları tarafından yöneltilen "Sizce en çok kime yakışmış?" sorusu sosyal medyayı ikiye böldü. İşte detaylar...
06.09.2021 23:31
- Son Güncelleme: 06.09.2021 23:31
Melis Sezen ve Hatice Şendil, süper mini ve derin dekolteli yeşil elbiseleri ile verdikleri pozları Instagram hesaplarında yayınladı.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı elbisenin Melis Sezen'e daha çok yakıştığını belirtirken, bir kısmı Hatice Şendil'in daha iyi taşıdığını söyledi.