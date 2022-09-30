Deniz Uğur Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığı anları ifşaladı 'Allah'ın belası kadın 5 dakikan var' Saniye saniye kan dondurdu
Oyuncu Deniz Uğur, 2007 yılında Reha Muhtar ile dünyaevine girmiş ve 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına almıştı. Kızının Muhtar'dan şiddet gördüğünü ve darp raporu aldığını açıklayan Deniz Uğur'un aksine Reha Muhtar iddiaların asılsız olduğunu ifade etmişti. Kızının darp edildiğini ve psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın açıklamasına, kızının mesajıyla karşılık verdi. Yaşananların ardından Deniz Uğur kişisel Instagram hesabında, Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını paylaştı. İşte detaylar...
Reha Muhtar'ın küçük kızı Mina'ya uyguladığı şiddet iddiası günlerdir gündemdeydi. Mahkeme anne Deniz Uğur'a 2 aylık geçici velayet verince Muhtar çıldırdı. Deniz Uğur kendisine yapılan baskılara dayanamayarak son olarak sosyal medya hesabından "Elim ayağım titriyor" diyerek Reha Muhtar'ın kızına bağırdığını iddia ettiği ses kaydını yayınladı. İşte haberin detayları ve tüm yaşananlar.
Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ilişkisinden, 2009 tarihinde, Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Şimdilerde Mina Deniz ve Poyraz Deniz 13 yaşında.
Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddiasıyla mahkemeye başvurdu ve geçici velayet davası kapsamında kızının velayetini aldı.
Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verildi. Reha Muhtar bu karardan sonra eski eşi hakkında çeşitli iddialarda bulunup kızını darp etmediğini söylemişti.
REHA MUHTAR İLE DENİZ UĞUR'UN VELAYET SAVAŞI
Gazeteci Reha Muhtar'ın çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşi oyuncu Deniz Uğur'un açtığı velayet davasında ara karar açıklandı.