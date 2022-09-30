Deniz Uğur Reha Muhtar’ın kızına şiddet uyguladığı anları ifşaladı ’Allah’ın belası kadın 5 dakikan var’ Saniye saniye kan dondurdu

Reha Muhtar'ın küçük kızı Mina'ya uyguladığı şiddet iddiası günlerdir gündemdeydi. Mahkeme anne Deniz Uğur'a 2 aylık geçici velayet verince Muhtar çıldırdı. Deniz Uğur kendisine yapılan baskılara dayanamayarak son olarak sosyal medya hesabından "Elim ayağım titriyor" diyerek Reha Muhtar'ın kızına bağırdığını iddia ettiği ses kaydını yayınladı. İşte haberin detayları ve tüm yaşananlar.