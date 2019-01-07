Deniz Seki'nin Instagram paylaşımı olay oldu! İşte mesleği için kilo veren ünlüler
Deniz Seki geçtiğimiz Şubat ayında fazla kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olmuştu. Verdiği kilolarla gündeme gelen Deniz Seki Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Fotoğrafta Seki'nin kıyafetinden çıkan göbeği sosyal medyanın diline düştü. Magazin dünyasının ünlü isimlerinden bazıları göz önünde bulundukları için kilo vermek istiyor bazıları da rolü gereği bıçak altına yatmak zorunda kalıyor. İşte mesleği uğruna kilo veren ünlüler...
Deniz seki Instagram paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. 90 kiloya yaklaşan sanatçı Deniz Seki geçtiğimiz Şubat ayında mide küçültme ameliyatı için bıçak altına yatmıştı. Ancak Instagram'dan paylaştığı fotoğrafta elbisesinden fırlayan göbeği sosyal medyanın diline düştü. İşte mesleği için kilo veren diğer ünlü isimler...
YEŞİM CEREN BOZOĞLU
Yeşim Ceren Bozoğlu rolü için 30 kilo aldı. Diziden ayrılınca yeni projelere hazırlanmak için kilo vermesi gerektiğine karar veren Yeşim Ceren Bozoğlu bir zayıflama merkezine kaydoldu. Kaldığı bu zayıflama merkezinde 21 günde 7 kilo vermesi ile gündeme gelen oyuncu şimdilerde zayıflama hikayesini kitap haline getirmeyi planlıyor.
TOLGAHAN SAYIŞMAN
Tolgahan Sayışman Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Ama işte yakışıklı olmak yetmiyor. Büyük Sürgün filmi için kameralar önüne çıkmadan önce imajını baştan aşağıya yenileyen ve kendini role hazırlayan Sayışman bu film için 10 kilo verdi. Hem de sadece 1,5 ayda...
HAZAL KAYA
Hazal Kaya, A.Ş.K dizisi için o zamanlar tam 11 kilo verdi. Şeker hastalığından dolayı çok çabuk kilo aldığını söyleyen Hazal Kaya bu dizi için sıkı bir diyet ve spor programına girmiş ve o zamanlar dizi diyetini şöyle açıklamıştı: "Hastalığıma uygun bir beslenme programı oluşturdum, yemeklerimi kendim pişirmeye başladım. 2.5 ayda sağlığıma kavuştum, 11 kilo verdim. Her gün önce kahvemi içtim sonra da bir buçuk saat yürüdüm."
METİN AKDÜLGER
Medcezir dizisindeki Orkun rolüyle tanınan Metin Akdülger'in hayat tarzını değiştirmesine sebep olan Bensiz isimli film senaryosu oldu. Filmde felç geçirerek konuşma ve hareket etme yetilerini kaybeden Necip isimli bir genci canlandıran Akdülger bu rol için 45 günde tam 17 kilo vermiş. Bu hızlı kilo vermesini de karbonhidratı kesip çok fazla sıvı tüketmesine ve düzenli spor yapmasına bağlıyor genç oyuncu.