Deniz Seki'nin Instagram paylaşımı olay oldu! İşte mesleği için kilo veren ünlüler

HAZAL KAYA

Hazal Kaya, A.Ş.K dizisi için o zamanlar tam 11 kilo verdi. Şeker hastalığından dolayı çok çabuk kilo aldığını söyleyen Hazal Kaya bu dizi için sıkı bir diyet ve spor programına girmiş ve o zamanlar dizi diyetini şöyle açıklamıştı: "Hastalığıma uygun bir beslenme programı oluşturdum, yemeklerimi kendim pişirmeye başladım. 2.5 ayda sağlığıma kavuştum, 11 kilo verdim. Her gün önce kahvemi içtim sonra da bir buçuk saat yürüdüm."