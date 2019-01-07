Mine Tugay'ın Instagram videosu sosyal medyada olay yarattı!
Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Mine Tugay paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor. Her fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum alan Mine Tugay yine yaptı yapacağını. Yoganın zor hareketlerinden birini yaptığı videosunu Instagram üzerinden paylaşan Mine Tugay bu kez hem şov yaptı hem de fotoğrafın altına yazdığı notla meydan okudu. Spor yapan ünlüler kervanından biri olan Mine Tugay'ın spor pozu çok konuşulacak. İşte Mine Tugay ve spor yapan ünlüler.
'SEVİYESİZ BİR ŞEKİLDE...'
Pek çok ünlü isim gibi yogaya merak salan Mine Tugay, son zamanlarda aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı. Görüntülerde yapması bir hayli zor olan bir yoga hareketini sergileyen Mine Tugay bir yandan bunu başarmış olmanın mutluluğunu paylaşırken bir yandan da bazı takipçilerinin rahatsız edici yorumlarına karşı neler hissettiğini paylaştı. İşte Tugay'ın o satırları:
"En sevdiğim yoga pozu crowpose… Yorumları açık bırakıp saçma sapan yorum yazanları engellemeye devam mı etmeli yoksa yoruma kapatmalı mı? Çok önemli bir sorun değil ama bazı rahatsızlıkları olan insanlar hakkında bir merakım var; kendinizi burada seviyesiz bir şekilde deşifre ederken utanç duygunuz hiç mi yok, yoksa fake hesaplar ardına saklanırken kendiniz olmamanın verdiği sahtelikten çok mu memnunsunuz? Kendiniz olun! Bundan daha kıymetli bir şey daha yok şu hayatta"