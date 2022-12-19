Deniz Seki süper mini gömlek elbisesi ile balkona çıktı! Petek Dinçöz kayıtsız kalmadı! Etekleri uçuşurken poz veren Deniz...
Son dönemlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Deniz Seki, Instagram'da yayınladığı dikkat çeken pozlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, süper mini gömlek elbisesi ile balkonda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşıma, Petek Dinçöz de kayıtsız kalamadı. Etekleri rüzgardan uçuşurken poz veren şarkıcı, kısa sürede gündem oldu. İşte Deniz Seki'nin o paylaşımı...
19.12.2022 19:39 - Son Güncelleme: 19.12.2022 19:39
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Deniz Seki, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Petek Dinçöz de meslektaşının paylaşımına kayıtsız kalmayarak fotoğrafı ilk beğenen isimlerden oldu.