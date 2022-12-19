Vav TV İzle
Haberler Magazin Deniz Seki süper mini gömlek elbisesi ile balkona çıktı! Petek Dinçöz kayıtsız kalmadı! Etekleri uçuşurken poz veren Deniz...

Deniz Seki süper mini gömlek elbisesi ile balkona çıktı! Petek Dinçöz kayıtsız kalmadı! Etekleri uçuşurken poz veren Deniz...

Son dönemlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Deniz Seki, Instagram'da yayınladığı dikkat çeken pozlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, süper mini gömlek elbisesi ile balkonda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşıma, Petek Dinçöz de kayıtsız kalamadı. Etekleri rüzgardan uçuşurken poz veren şarkıcı, kısa sürede gündem oldu. İşte Deniz Seki'nin o paylaşımı...

takvim.com.tr
19.12.2022 19:39 - Son Güncelleme: 19.12.2022 19:39
Deniz Seki süper mini gömlek elbisesi ile balkona çıktı! Petek Dinçöz kayıtsız kalmadı! Etekleri uçuşurken poz veren Deniz...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Deniz Seki, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Deniz Seki süper mini gömlek elbisesi ile balkona çıktı! Petek Dinçöz kayıtsız kalmadı! Etekleri uçuşurken poz veren Deniz...

Ünlü şarkıcı, süper mini gömlek elbisesi ile balkonda verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Deniz Seki süper mini gömlek elbisesi ile balkona çıktı! Petek Dinçöz kayıtsız kalmadı! Etekleri uçuşurken poz veren Deniz...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Deniz Seki süper mini gömlek elbisesi ile balkona çıktı! Petek Dinçöz kayıtsız kalmadı! Etekleri uçuşurken poz veren Deniz...

Seki'nin iddialı pozu, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.

Deniz Seki süper mini gömlek elbisesi ile balkona çıktı! Petek Dinçöz kayıtsız kalmadı! Etekleri uçuşurken poz veren Deniz...

Petek Dinçöz de meslektaşının paylaşımına kayıtsız kalmayarak fotoğrafı ilk beğenen isimlerden oldu.

SON DAKİKA