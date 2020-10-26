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Deniz Seki kilo verdi iğne ipliğe döndü! 3 ayda 20 kilo veren Deniz Seki: Kendimi 19 yaşında hissediyorum...

Deniz Seki verdiği kilolarla dikkat çekti. 2020 yaz aylarında sevgilisi ile Marmaris'teki tekne tatilinde görüntülenen ve 'Ters ışık kurbanıyım' diye açıklamada bulunan Deniz Seki, kilolarından kurtuldu. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Deniz Seki, kontrollü bir şekilde 3 ayda 20 kilo birden verdi. Son hali ile dikkat çeken ve 'iğne ipliğe dönmüşsün' dedirten Deniz Seki kaç yaşında? İşte Deniz Seki'nin son hali...

26.10.2020 13:28 - Son Güncelleme: 26.10.2020 13:28
Deniz Seki kilo verdi iğne ipliğe döndü! 3 ayda 20 kilo veren Deniz Seki: Kendimi 19 yaşında hissediyorum...

2018 yılında mide küçültme ameliyatı geçirerek fazla kilolarından kurtulan Seki, son dönemde ise Şeyda Coşkun'la çalışarak 3 ayda 20 kilo zayıfladı.

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Deniz Seki kilo verdi iğne ipliğe döndü! 3 ayda 20 kilo veren Deniz Seki: Kendimi 19 yaşında hissediyorum...

Posta'nın haberine göre, Ataköy bir mekânda sahneye çıkan şarkıcı "Hedefim olan 36 bedene bir hafta kaldı" dedi.

Deniz Seki kilo verdi iğne ipliğe döndü! 3 ayda 20 kilo veren Deniz Seki: Kendimi 19 yaşında hissediyorum...

'Best of' albüm hazırladığını da söyleyen Deniz Seki'ye, muhabirler Funda Arar'ın "Best of yapacak kadar yaşlanmadım" açıklamasını hatırlattı.

Deniz Seki kilo verdi iğne ipliğe döndü! 3 ayda 20 kilo veren Deniz Seki: Kendimi 19 yaşında hissediyorum...

Deniz Seki "Funda besteci ya da söz yazarı değil. Şarkılarını eşi Febyo yapıyor. Ben ilk albüm hariç şarkılarımı kendim yazdım. Kariyerimde 23. yılım" diye konuştu.

Deniz Seki kilo verdi iğne ipliğe döndü! 3 ayda 20 kilo veren Deniz Seki: Kendimi 19 yaşında hissediyorum...

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