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Deniz Seki kilo verdi iğne ipliğe döndü! 3 ayda 20 kilo veren Deniz Seki: Kendimi 19 yaşında hissediyorum...

Deniz Seki verdiği kilolarla dikkat çekti. 2020 yaz aylarında sevgilisi ile Marmaris'teki tekne tatilinde görüntülenen ve 'Ters ışık kurbanıyım' diye açıklamada bulunan Deniz Seki, kilolarından kurtuldu. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Deniz Seki, kontrollü bir şekilde 3 ayda 20 kilo birden verdi. Son hali ile dikkat çeken ve 'iğne ipliğe dönmüşsün' dedirten Deniz Seki kaç yaşında? İşte Deniz Seki'nin son hali...

26.10.2020 13:28 - Son Güncelleme: 26.10.2020 13:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





