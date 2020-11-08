Deniz Seki iğne ipliğe döndü! 50 yaşındaki Deniz Seki'nin son hali...
Deniz Seki verdiği kilolarla sosyal medya gündeminde... 2020 yaz aylarında sevgilisi ile Marmaris'teki tekne tatilinde görüntülenen ve 'Ters ışık kurbanıyım' şeklinde açıklamada bulunan Deniz Seki, kilolarından kurtuldu. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Deniz Seki, kontrollü bir şekilde 3 ayda 20 kilo birden verdi. İşte 'İğne ipliğe dönmüşsün' dedirten 50 yaşındaki Deniz Seki'nin son hali ve kilo veren ünlülerin değişimi...
08.11.2020 11:45
- Son Güncelleme: 08.11.2020 12:06
2018 yılında mide küçültme ameliyatı geçirerek fazla kilolarından kurtulan Seki, son dönemde ise Şeyda Coşkun'la çalışarak 3 ayda 20 kilo zayıfladı. Diyet ve spor programı uyguladığını söyleyen başarılı sanatçı geçtiğimiz günlerde hedefi olan 36 bedene ulaşmasına yalnızca bir hafta kaldığını dile getirdi.
50 yaşındaki Deniz Seki, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İğne ipliğe dönen sanatçı verdiği kilolarla sosyal medya gündeminde. İşte son olarak, "Biraz mutlu olmaya hepimizin çok ihtiyacı var. Herkese güzel bir hafta sonu geçmesini diliyorum" notuyla paylaşımda bulunan Deniz Seki'nin son hali ve kilo veren ünlüler...
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