Deniz Seki ateş kırmızısı mayosunun askılarını indirdi tatil sezonunu resmen açtı 'akşam güneşi kime vuruyordu' Estetikli haliyle...
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri de Deniz Seki... Geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla magazin gündemine bomba gibi düşen Deniz Seki, son haliyle 'Bülent Ersoy'a benzetilmişti. Daha bu pozların etkisi dinmeden bu kez de kırmızı mayolu pozlarını yayınlayan Deniz Seki yeni bir olaya daha imzasını attı. Seki'nin 'akşam güneşi kime vuruyordu?' notunu düştüğü fotoğrafları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
51 yaşındaki Deniz Seki, bu sene fazla kilolarından kurtularak geçmişi geride bıraktı. Kırmızı mayosuyla sosyal medyayı kasıp kavuran ünlü isim, tatil sezonunu açmış bulundu.
Yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bırakan, adeta küllerinden doğan Deniz Seki değişimiyle büyük beğeni topluyor. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor ve takipçilerinin yakaladığı photoshop hatalarıyla ve uyguladığı filtrelerle gündeme geliyor.
Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Bakü'de sahne alan ünlü şarkıcı, konser öncesi kuliste verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı.
TAKİPÇİLERİ TANIMAKTA ZORLANDI
Oldukça ağır bir makyajla kamera karşısına geçen Seki'yi takipçileri tanımakta zorlandı. "Bu kim?", "Tanıyamadım" yorumlarının yapıldığı Deniz Seki bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Seren Serengil'e benzetilirken bazıları Bülent Ersoy'a benzetti.