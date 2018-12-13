Deniz Baysal diziyi bıraktı tazminat şoku yaşadı! Deniz Baysal kimdir?

ÇALIŞMA KOŞULLARININ AĞIR OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Sonart Medya Yayıncılık AŞ., oyuncu Deniz Baysal'a iki yıl önce dava açmıştı. Davayı yapım şirketi davalı oyuncuyla aralarında 16 Aralık 2015'te bir sözleşme imzalandığını, oyuncunun 'Sevda Kuşun Kanadında' adlı dizi için bölüm başına 8 bin lira ücrete anlaştıklarını belirtmişti. Bir süre sonra Deniz Baysal sözleşmeyi tek taraflı feshedince yapım şirketi de oyuncuya haksız fesih ve uğradığı zararların tahsili için 50 bin dolar cezai şart ile 260 bin liralık tazminat davası açmıştı. Davaya cevap veren Deniz Baysal da, "Dizinin çalışma koşulları çok ağır. Müvekkilim günde 16-18 saat çalışmak zorunda bırakılmıştır. Hiçbir yapımcının bir oyuncuyu günlük 9 saatten fazla çalıştırmaya zorlama hakkı yoktur. Yapım şirketi 16-18 saat çalıştırarak sözleşmeyi katlanılmaz bir hale getirmiştir. Müvekkilim hep son anda sete çağırılmış, oyuncunun yasal çalışma saatleri ve dinlenme hakkı göz ardı edilmiştir. Davanın reddini istiyoruz" demişti.