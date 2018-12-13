Deniz Baysal diziyi bıraktı tazminat şoku yaşadı! Deniz Baysal kimdir?
Ünlü oyuncu Deniz Baysal'a büyük şok! 'Sevda Kuşun Kanadında' adlı diziyi bırakıp 'Rüzgârın Kalbi' isimli dizide oynamaya başladığı gerekçesiyle dava açılan oyuncu Deniz Baysal 112 bin lira tazminat ödeyecek. Deniz Baysal cephesinden henüz konuya ilişkin açıklama gelmedi. Peki 112 bin liralık tazminat şoku yaşayan Deniz Baysal kimdir?
DİZİYİ BIRAKTI TAZMİNAT ŞOKU YAŞADI
TRT'deki 'Sevda Kuşun Kanadında' adlı diziyi bırakıp 'Rüzgârın Kalbi' isimli dizide oynamaya başladığı gerekçesiyle dava açılan oyuncu Deniz Baysal, 112 bin 545 lira tazminat ve cezai şart parasına mahkûm edildi. Davacı yapım şirketi Sonart Medya Yayıncılık AŞ.'nin talebini haklı bulunurken, davalı oyuncu 18 saate varan ağır çalışma şartları nedeniyle sözleşmeyi feshettiğini, ayrıca oyunculuk ücretini de zamanında alamadığını iddia ederek davanın reddini istemişti.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Davacı Sonart Medya Yayıncılık AŞ.'nin avukatı Orhan Kasap, bilirkişi raporu doğrultusunda müvekkil şirketin maddi-manevi tazminat ile cezai şart alacağının doğduğunu belirtti. Avukat Kasap, "Davalı oyuncu FOX Tv'de Rüzgarın Kalbi isimli dizide anlaşma yapmıştır. Sözleşmeyi haksız yere feshetmiştir. Biz feshi kabul etmediğimizi bildirmemize rağmen davalı oyuncu bu dizide oynamaya devam etti. Başrol oyuncusunun diziden ayrılması nedeniyle müvekkil şirket zor durumda kaldı. Yeni başrol oyuncusu Murat Ünalmış ile de uyumlu çalışılamadığından Murat Ünalmış da senaryo gereği dizide öldürülerek diziden ayrılması sağlandı. Müvekkil şirketin zararı ve cezai şart alacağı doğmuştur" dedi.
Davalı Deniz Baysal'ın avukatı Aydın Kurban da, "Müvekkilimin bölüm başı ücreti 8 bin liradır. 50 bin dolar cezai şart parası kanun hükümlerine aykırıdır. Müvekkilim 6 bölüm oynamış ve sonra diziden ayrılmıştır. Dizi, müvekkilim ayrıldıktan sonra 31 bölüm daha devam etmiştir. Tazminat ve cezai şart oluşmamıştır. Dava reddedilsin" dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme, 50 bin dolar cezai şart dahil olmak üzere toplamda 260 bin liralık dava açan Sonart Medya Yayıncılık AŞ.'yi haklı buldu. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, 50 bin dolar cezai şart parasında yüzde 50 oranında hakkaniyet indirimine giderek Deniz Baysal'ın 74 bin 545 lira cezai şart parasını 7 Ağustos 2016 tarihinden itibaren faiziyle ödemesine karar verdi. Aynı şekilde mahkeme Deniz Baysal'ın 28 bin lira maddi tazminat ve 10 bin lira manevi tazminatın da faiziyle ödemesine karar verdi. Deniz Baysal'ın toplamda 112 bin 545 lira cezai şart ve tazminat ödemesine karar verildi.
ÇALIŞMA KOŞULLARININ AĞIR OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ
Sonart Medya Yayıncılık AŞ., oyuncu Deniz Baysal'a iki yıl önce dava açmıştı. Davayı yapım şirketi davalı oyuncuyla aralarında 16 Aralık 2015'te bir sözleşme imzalandığını, oyuncunun 'Sevda Kuşun Kanadında' adlı dizi için bölüm başına 8 bin lira ücrete anlaştıklarını belirtmişti. Bir süre sonra Deniz Baysal sözleşmeyi tek taraflı feshedince yapım şirketi de oyuncuya haksız fesih ve uğradığı zararların tahsili için 50 bin dolar cezai şart ile 260 bin liralık tazminat davası açmıştı. Davaya cevap veren Deniz Baysal da, "Dizinin çalışma koşulları çok ağır. Müvekkilim günde 16-18 saat çalışmak zorunda bırakılmıştır. Hiçbir yapımcının bir oyuncuyu günlük 9 saatten fazla çalıştırmaya zorlama hakkı yoktur. Yapım şirketi 16-18 saat çalıştırarak sözleşmeyi katlanılmaz bir hale getirmiştir. Müvekkilim hep son anda sete çağırılmış, oyuncunun yasal çalışma saatleri ve dinlenme hakkı göz ardı edilmiştir. Davanın reddini istiyoruz" demişti.