Seda Akgül'ün eski halini görenler gözlerine inanamadı! İşte ünlülerin değişimleri

Verdiği kilolarla gündeme gelen ünlü sunucu Seda Akgül, şimdilerde de instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye başladı. 47 yaşındaki güzel sunucu Seda Akgül, bu defa da evinin mutfağında verdiği pozla magazin gündemine oturacak. Mutfak kapısında bir hayli yukarıya kaldırdığı bacağıyla objektife poz veren Akgül, sosyal medyadan paylaştığı karenin altına "Akşama yemekte ne var sizce?'' notunu düştü. Akgül'ün bu pozu takipçilerinin tepkisine neden oldu. Seda Akgül 6 ayda 25 kilo verip bambaşka biri haline gelmişti. Paylaştığı fotoğraf akıllara Seda Akgül'ün eski hallerini akıllara getirdi. İşte Seda Akgül'ün inanılmaz değişimi...

13 Aralık 2018 Perşembe, 13:37:16 Güncelleme: 13:40:58
Seda Akgül'ün eski halini görenler gözlerine inanamadı! İşte ünlülerin değişimleri

Ünlülerin inanılmaz değişimleri görenleri şaşırtıyor! İşte ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri....

YEŞİM CEREN BOZOĞLU

Seda Akgül'ün eski halini görenler gözlerine inanamadı! İşte ünlülerin değişimleri
Seda Akgül'ün eski halini görenler gözlerine inanamadı! İşte ünlülerin değişimleri
Seda Akgül'ün eski halini görenler gözlerine inanamadı! İşte ünlülerin değişimleri
Seda Akgül'ün eski halini görenler gözlerine inanamadı! İşte ünlülerin değişimleri

HÜLYA AVŞAR

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