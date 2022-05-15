Deniz Akkaya'ya "ağır ceza" şoku! Eski menajerini darp edip aracına el koymuştu! Dava açıldı
Deniz Akkaya ile eski menajeri arasındaki kavga bitmek bilmiyor. Akkaya, kendisine borcu olduğunu iddia ettiği eski menajeri Merih Yılmaz ile bir görüşme organize etmiş ve yanında bulunan 5 kişi ile Yılmaz'ı darp ederek zorla vekalet alıp aracına el koymuştu. Ardından Yılmaz'a Deniz Akkaya'nın kendisine borcu olmadığına ilişkin bir belge imzalatmışlardı. Olayların ardından menajer Merih Yılmaz soluğu emniyette aldı. İddialar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 kişi hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
15.05.2022 09:18 - Son Güncelleme: 15.05.2022 09:18
Ünlü manken Deniz Akkaya, eski menajeri Merih Yılmaz'ı, kendisine borcu olduğunu iddia ederek, yanında bulunan 5 kişiyle birlikte darp ettirip zorla aracına el koydu.
Deniz Akkaya'nın ofisinde alıkonulan menajer, annesinin üzerine kayıtlı aracı Akkaya'ya devredince serbest bırakıldı.
Merih Yılmaz'ın şikayeti üzerine Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 kişi hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ünlü manken Deniz Akkaya, eski menajeri Merih Yılmaz'ı kendisine borcu olduğunu iddia ederek yanında bulunan 5 kişiyle birlikte darp ettirerek zorla aracına el koydu.
3 Ekim 2018 yılında meydana gelen olayda Merih Yılmaz, manken Deniz Akkaya'nın menajerliğini yapıyordu.