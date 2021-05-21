Vav TV İzle

Deniz Akkaya, Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evliliğine ateş püskürdü: Eşini Ferrari'ye benzetip bunu iltifat saymak...

Ebru Şallı geçtiğimiz gün Youtube kanalına eşi Uğur Akkuş'u davet etmiş ve 'nasıl tanıştık?' başlıklı bir yayın yapmıştı. Yayında Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı için 'Ferrari gibi kadın' demişti ve ilk tanıştıklarında beğenmediğini ifade etmişti. Deniz Akkaya da bu yayına ateş püskürdü. Deniz Akkaya, şu çıkışı yaptı: "Eşini ferrari'ye benzetip bunu iltifat saymak… sen nesin; karşı tarafın sarı taksisi mi?"

21.05.2021 07:01 - Son Güncelleme: 21.05.2021 07:01
Deniz Akkaya, Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evliliğine ateş püskürdü: Eşini Ferrari'ye benzetip bunu iltifat saymak...

Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde Youtube kanalında iki yıl süren birlikteliğin ardından Eylül 2019'da evlendiği Uğur Akkuş'u ağırladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Deniz Akkaya, Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evliliğine ateş püskürdü: Eşini Ferrari'ye benzetip bunu iltifat saymak...

İkili, çok merak edilen tanışma hikayelerini anlatırken iş adamının yaptığı gaf, gündem oldu.

Deniz Akkaya, Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evliliğine ateş püskürdü: Eşini Ferrari'ye benzetip bunu iltifat saymak...

Laf arasında sarf ettiği "Ofise geldi tırnaklar bembeyaz, en sevmediğim oje rengi hiç bakmadım bile yüzüne!

Deniz Akkaya, Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evliliğine ateş püskürdü: Eşini Ferrari'ye benzetip bunu iltifat saymak...

Dedim 'Bu ne ya! Biz buna yatırım mı yapacağız' diye düşündüm" sözleriyle şaşkınlık yaratan Uğur Akkuş, asıl bombayı ise Ferrari gafıyla yaptı.

Deniz Akkaya, Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evliliğine ateş püskürdü: Eşini Ferrari'ye benzetip bunu iltifat saymak...

KADINLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ