Deniz Akkaya, Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evliliğine ateş püskürdü: Eşini Ferrari'ye benzetip bunu iltifat saymak...
Ebru Şallı geçtiğimiz gün Youtube kanalına eşi Uğur Akkuş'u davet etmiş ve 'nasıl tanıştık?' başlıklı bir yayın yapmıştı. Yayında Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı için 'Ferrari gibi kadın' demişti ve ilk tanıştıklarında beğenmediğini ifade etmişti. Deniz Akkaya da bu yayına ateş püskürdü. Deniz Akkaya, şu çıkışı yaptı: "Eşini ferrari'ye benzetip bunu iltifat saymak… sen nesin; karşı tarafın sarı taksisi mi?"
21.05.2021 07:01
- Son Güncelleme: 21.05.2021 07:01